قلع و قمع ۲۶ واحد ویلای غیرمجاز در کیاشهر

سهیل توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: حفظ و حراست از اراضی کشاورزی اولویت اصلی سازمان جهاد کشاورزی است.

وی با تاکید بر حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی افزود: تحقق امنیت غذایی و حفظ زنجیره ارزش در حوزه کشاورزی از مسیر صیانت از اراضی کشاورزی می‌گذرد.

سرپرست امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی گیلان از قلع و قمع ۲۶ واحد ویلای غیرمجاز در عرصه زراعی کیاشهر خبر داد و بیان کرد: این تعداد ویلا در عرصه ۱۸ هزار متر مربع به صورت غیر قانونی بنا شده بود که با دستور محاکم قضائی، این ساخت و سازهای غیرمجاز تخریب شد.

توکلی با اشاره به ماده ۳ قانون حفظ کاربری زراعی باغات اضافه کرد: حفاظت و صیانت از اراضی باغی و زراعی یک تکلیف قانونی است و باید در اولویت قرار گیرد.

وی با اشاره نقش مردم در حفظ انفال و اراضی افزود: نگاه مشارکتی مردم در صیانت از انفال و اراضی بسیار مؤثر است.