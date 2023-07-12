همایش بزرگداشت شهید شاخص بسیج مداحان کشور در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا جدا، شامگاه سه شنبه در همایش بزرگداشت «حسین مالکی نژاد» شهید شاخص بسیج مداحان کشور اظهار داشت: استان قم علاوه بر شهید حسین مالکی‌نژاد به عنوان شهید شاخص مداحان کشور، ۱۵ مداح شهید دیگر تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

مسؤول بسیج مداحان سپاه استان قم با اشاره به انتخاب «حسین مالکی‌نژاد» به عنوان شهید شاخص سال جاری بسیج مداحان کشور، اضافه کرد: یکی از برجستگی‌های این شهید گرانقدر وصیت نامه سراسر عارفانه است که علمای زیادی نسبت به آن توجه داشتند.

وی عنوان کرد: سپاه امام علی بن ابی طالب علیه السلام، بنیاد شهید و امور ایثارگران، کانون مداحان و شاعران، بنیاد دعبل خزایی، سازمان بسیج مداحان کشور، شهرداری قم و مؤسسه فقهی ائمه اطهار علیهم السلام در برگزاری این همایش اهتمام بالایی داشتند.

مسئول بسیج مداحان سپاه استان قم خاطرنشان کرد: طی یکسال گذشته همدلی و هم افزایی بسیار خوبی در بین متولیان هیأت و محافل مذهبی در استان قم وجود داشته و شاهد موازی کاری نبوده ایم.

در ادامه این همایش از مادر شهید حسین مالکی‌نژاد و مادر شهیدان محمودنژاد، همسر شهید رضا عزیززادگان، برادر شهید زمانی، همسر شهید حاج تقی زنگی، همسر شهید جواد فرحی و خانواده شهیدان صادقخانی، حسین سرکار پور، غلامحسین اشعری، محسن فتوحی اردکانی، مهدی پروان، سید مجتبی تاج زاده، ولی الله سراج حسینی، عباس پوررحیمی و شهید محمد بیطرفان تجلیل شد.

همچنین در بخشی از این همایش از سید احمد شمس، رضا عاصی، بهداشت، ابوالقاسم شیخ زاده و روح الله گایینی از پیرغلامان و مداحان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام تقدیر و تجلیل بعمل آمد.