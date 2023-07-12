حمایت کمیسیون کشاورزی مجلس از امنیت غذایی و کشاورزان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمدعلی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی در چهارمین نشست کشاورزی قراردادی محصولات زراعی گفت: کشاورزی قراردادی از برنامه‌های راهبردی وزارت است و با حمایت دولت سیزدهم و مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود.

در ادامه محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی هم در این نشست با تاکید بر حمایت کمیسیون از برنامه‌های توسعه‌محور وزیر جهاد کشاورزی گفت: کشت قراردادی بر پایه حمایت از کشاورز و توسعه کشاورزی بنا شده و باید برای اجرای طرح، پشتیبانی‌های لازم از جمله تأمین به‌موقع نهاده، کود، بذر و ترویج روش‌های علمی کاشت، داشت و برداشت برای کشاورزان فراهم شود.

وی افزود: طرح کشت قراردادی با ایجاد انگیزه و رغبت کشاورزان محقق می‌شود و از این رو، کمیسیون کشاورزی مجلس در برنامه هفتم توسعه سازوکار حمایت مادی و معنوی از کشاورز و امنیت غذایی را در دستور کار دارد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین از وزیر جهاد کشاورزی برای صدور دستور خرید برنج شالی کاران و برنامه حمایتی وی در تقویت انگیزه برنج کاران برای تولید این محصول اساسی قدردانی کرد.

گفتنی است؛ در پایان برنامه کشت قراردادی محصولات زراعی پاییزه شامل گندم، جو و دانه‌های روغنی در سطح ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار برای سال ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ مصوب شد.