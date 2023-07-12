تولید آب آشامیدنی از آب دریا

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، آب از مهمترین عناصر اصلی حیات بشر بر روی کره زمین است و بدون آن، هیچ شکلی از حیات نمی‌تواند باقی بماند. آب در تشکیل بسیاری از فرایندهای زیستی و طبیعی نقش کلیدی دارد و به عنوان یک منبع انرژی، برای تمام موجودات زنده ضروری است.

آب به صورت گسترده در سطح کره زمین یافت می‌شود. تقریباً ۷۱ درصد از سطح کره زمین در قالب اقیانوس‌ها، دریاچه‌ها و رودخانه‌ها توسط آب پوشانده شده است. اما فقط حدود ۳ درصد از آب کره زمین، به عنوان آب بدون شوری برای مصارف شرب، کشاورزی و صنعتی قابل استفاده است.

در سال‌های تغییرات اقلیمی، رشد سریع جمعیت، توسعه صنعتی و تخریب محیط زیست تاثیرات منفی بر روی تأمین آب پایدار داشته است. کم آبی یکی از عوارض برونداد این رخدادهاست که شیرین سازی آب دریا یکی از راهکارهای مواجهه با آن به شمار می‌آید.

مشخصات کیفی آب سالم

آب سالم باید بدون طعم و بوی نامطبوع باشد. طعم یا بوی نامطبوع ممکن است نشان دهنده وجود آلودگی‌های شیمیایی یا آلودگی‌های آلی در آب باشد. همچنین آب سالم باید بی رنگ و شفاف باشد. وجود رنگ یا تیرگی در آب ممکن است نشان دهنده وجود ذرات جامد، رسوبات یا آلودگی‌های غیر قابل دیدن باشد.

PH آب نشان دهنده اسیدی یا بازی بودن آب است. PH مناسب آب برای مصارف مختلف ممکن است متفاوت باشد، اما معمولاً بین ۶.۵ تا ۸.۵ قرار دارد.

TDS به عنوان یکی دیگر از شاخصهای کیفی آب، نشان دهنده مقدار کل مواد محلول در آب و معیاری برای سنجش شوری آب است. مقدار TDS آب آشامیدنی باید کمتر از ۵۰۰ میلیگرم بر لیتر باشد. در حالی که TDS آب دریاها می‌تواند تا ۵۰ هزار میلیگرم بر لیتر باشد.

همچنین آب سالم باید حاوی مقدار مناسبی از عناصر معدنی مانند کلسیم، منیزیم، پتاسیم و غیره باشد. این عناصر معدنی برای سلامت استخوان‌ها، سیستم عصبی، عضلات و سایر اعضای بدن ضروری هستند.

روش‌های شیرین سازی آب دریا

شیرین سازی آب دریا به منظور تبدیل آب شور دریا به آب شیرین مورد استفاده قرار می‌گیرد. فرایندهای حرارتی و غشایی در مقیاس صنعتی برای شیرین سازی آب دریا استفاده می‌شوند. فرایندهای حرارتی با صرف انرژی حرارتی آب دریا را تبخیر کرده و از طریق معیان بخار حاصله، آب شیرین را استحصال می‌کنند. فرایندهای غشایی نیز از فرایند اسمز معکوس برای شیرین سازی آب دریا استفاده می‌کنند. در حال حاضر اقتصادی‌ترین و پرکاربرد ترین فناوری شیرین سازی آب دریا در دنیا استفاده از آب شیرین کن صنعتی غشایی با فرایند اسمز معکوس است.

در آب شیرین کن‌های غشایی آب دریا پس از طی مراحل مختلف پیش تصفیه با فشار بالا از غشای نیمه تراوا عبور داده می‌شود تا یون‌ها و نمک‌های محلول از آب شور جدا شوند. آب دریا طی فرایند اسمز معکوس به دو جریان آب شیرین و شورابه تقسیم می‌گردد. آب شیرین تولیدی قابلیت مناسب سازی برای مصارف شرب، صنعتی و کشاورزی را دارا است.

فرایندهای مختلف شیرین سازی آب دریا دارای مزایا و معایبی هستند و با توجه به شرایط جغرافیایی، مصرف انرژی و منابع موجود یکی از این روش‌ها برای شیرین سازی آب دریا انتخاب می‌شود.

آب شیرین کن صنعتی اسمز معکوس

اسمز معکوس Reverse osmosis فرایندی است که با افزایش فشار آب شور، شرایط لازم برای معکوس شدن جریان اسمزی میان آب شور و آب شیرین از طریق غشای نیمه تراوا فراهم شود. در حقیقیت اسمز معکوس فرایندی فیزیکی است که از طریق غشا نیمه تراوا(ممبران ها) نمک‌ها و یون‌های محلول در آب که عامل شوری آب هستند، جداسازی می‌شوند.

یکی از اصلی ترین اجزای فرایند اسمز معکوس و آب شیرین کن‌های صنعتی، غشای نیمه تراوا یا ممبران است که به عنوان قلب آب شیرین کن غشایی شناخته می‌شود. ممبرانهای اسمز معکوس در انواع مختلف و متناسب با شوری‌های متفاوت برای تحمل محدوده‌های فشارهای مختلف توسط تولیدکنندگان تولید می‌شوند.

ممبران های صنعتی به صورت استوانه‌های و با قطرهای مختلف از مواد پلمیری نظیر پلی آمید و پلی سولفون تولید می‌شوند. ممبرانهای با قطر چهار اینچ برای مصارف صنعتی کوچک و ممبران های با قطر هشت اینچ برای ظرفیت‌های بالاتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. ممبران هشت اینج فیلمتک یکی از پرمصرف‌ترین ممبران های مصرفی در آب شیرین کن‌های صنعتی است که توسط شرکت دوپونت تولید می‌شود.

فرایند اسمز معکوس به خوبی قادر است آب را به طور کامل از آلاینده‌های میکربی، آلی، فیزیکی و شیمیایی خالص سازی کند به همین دلیل فرایند اسمز معکوس علاوه بر آب شیرین کن‌های دریایی در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، پلایشگاه ها و نیروگاه‌ها کاربرد دارد و می‌تواند به طور موثر و در مقیاس صنعتی برای تولید آب صنعتی مورد استفاده قرار گیرد.

از دیگر مزایای بهره گیری از فرایند اسمر معکوس در آب شیرین کن‌های دریایی می‌توان به سازگاری با محیط زیست، بهره برداری آسان، عدم استفاده از سوختهای فسیلی، کارایی بالا، مصرف انرژی کم و عدم استفاده از مواد شیمیایی اشاره کرد.

قیمت تمام شده تولید آب شیرین از آب دریا

هزینه تمام شده شیرین سازی آب دریا در تأسیسات آب شیرین کن شامل هزینه‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های عملیاتی است. هزینه‌های سرمایه‌ای شامل خرید و نصب تجهیزات شیرین سازی، ساخت و تأسیس ساختمان‌ها و زیر ساخت‌های مورد نیاز و هزینه‌های مربوط به مطالعات طرح و مهندسی است. هزینه‌های عملیاتی شامل هزینه‌های بهره برداری، نگهداری، تعمیرات تجهیزات، مصرف انرژی برق، مصرف مواد شیمیایی، هزینه‌های نیروی کار و مدیریت عملیات است.

محاسبه بهای تمام شده آب شیرین تولیدی از آب دریا وابسته به آنالیز آب دریا و قوانین هر کشور متفاوت بوده و براساس مدل‌های حسابداری و مالی و درنظر گرفتن کلیه هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم تولید آب شیرین محاسبه می‌شود. از منظر مالی هزینه استهلاک سرمایه ثابت و هزینه‌های بهره برداری و نگهداری، مشخص کننده بهای تمام شده آب شیرین هستند. تفاوت در قوانین زیست محیطی در کشورهای مختلف، نرخ بهره و مالکیت و همچنین تفاوت قیمت برق، دستمزد نیروی انسانی و غیره منجر به تفاوت قیمت شیرین سازی آب دریا در نقاط مختلف می‌شود. با توجه به این شرایط قیمت تمام شده تولید آب شیرین در تأسیسات نمک زدایی آب دریا از ۰.۸۵ دلار تا ۱.۲۵ دلار برای هر مترمکعب، در کشورهای مختلف متفاوت است.

شرکت مهندسی فران طراحی و مجری آب شیرین کن‌های صنعتی و تأمین کننده ممبران های فیلمتک و رزینهای تبادل یونی از شرکت دوپونت است. جهت کسب اطلاعات تخصصی و آشنایی بیشتر با سیستم‌های آب شیرین کن صنعتی، به سایت شرکت فران مراجعه کنید.

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