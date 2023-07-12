بررسی بازارسازی محصولات ICT ایرانی در کشورهای عضو اکو

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور امروز در سومین اجلاس وزرای ارتباطات سازمان اکو پس از بازدید از نمایشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به همراه هیئتهای مختلف از کشورهای عراق پاکستان و کشور آفریقایی در جمع خبرنگاران در خصوص اجلاس اکو و بازدید از نمایشگاه گفت: در حال حاضر میزبان اجلاس وزرای ارتباطات کشورهای همسایه جمهوری اسلامی ایران هستیم تا راههای توسعه همکاریهای چند جانبه در حوزه آی سی تی بررسی شود که به این منظور ۱۱ کشور در این اجلاس حضور دارند با دستاوردهای شرکتهای ایرانی آشنا می شوند.
وی افزود: جلسات چند جانبه برای معرفی کسب و کارهای ایرانی تدارک دیده شده تا ظرفیتهای ایرانی توضیح داده شود و راههای توسعه همکاری و بازارسازی محصولات ایرانی در این کشور عملیاتی شود.
زارع پور در ادامه گفت: افتخار داریم که امروز میزبان اجلاس وزرای ارتباطات کشورهای عضو سازمان اکو و همچنین کشورهای همسایه جمهوری اسلامی ایران هستیم تا در این دو روز راههای توسعه همکاری چند جانبه و دوجانبه با این کشورها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را بررسی کنیم.
وی افزود: در آغازین روز برای اینکه هیئتهای عالی رتبه حوزه فناوری اطلاعات در حدود ۱۱ کشور حضور دارند و به منظور آشنایی با دستاوردهای شرکتهای ایرانی در بخشهای گوناگون ارتباطات و فناوری اطلاعات نمایشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد تا بخش کوچکی از توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران نمایش داده شود.
وی تصریح کرد: در بازدید از نمایشگاه حوزه های سختافزار، نرمافزار، سرویسها و خدمات برخط و دیجیتال مورد توجه قرار گرفت.
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