مادر باردار در اردبیل از مرگ حتمی نجات یافت

رامین نسیمی دوست در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مادر باردار ۳۹ ساله با حاملگی ۱۷ هفته با تشخیص چسبندگی جفت و با سابقه سه بار سزارین قبلی و خونریزی از بیمارستان ولایت گرمی به بیمارستان علوی اردبیل اعزام شده بود.

وی با بیان اینکه بلافاصله پس از پذیرش در این بیمارستان، تحت عمل جراحی اورژانسی قرار گرفت، گفت: به دلیل وضعیت حاد مادر و دشواری جراحی و با حضور تیمی متشکل از پزشکان در رشته‌های مختلف تخصصی جان مادر از مرگ حتمی نجات یافت.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل بیان کرد: در این عمل تزریق بیش از ۳۶ واحد خون و فرآورده‌های خونی در طی ۷.۵ ساعت عمل جراحی که لحظه به لحظه آن با حساسیت و دقت فراوان سپری شد.

نسیمی دوست خاطرنشان کرد: در حال حاضر وضعیت عمومی مادر و نوزاد مطلوب است و نگرانی وجود ندارد.