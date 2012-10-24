تشخیص بارداری از طریق بزاق

به گزارش خبرگزاری مهر، این کیت تشخیصی که نیاز به بررسی ادرار را از بین می برد و استفاده آسانی دارد، به بازارهای انگلیس عرضه شده است.

کیت های رایج تشخیص بارداری برای تعیین افزایش هورمون (LH)که یک یا دو روز پیش از تخمک گذاری صورت می گیرد از ادرار فرد استفاده می کنند. اما این کیت جدید که Maybe Babyنام دارد، می تواند میزان استروژن و نمک را در بزاق زن اندازه گیری کند. وقتی میزان این دو ماده در بزاق زیاد باشد به معنای باردار بودن زن است.

سازندگان این کیت می گویند این دستگاه که قیمت آن 40 پوند است 98 درصد دقت دارد و می تواند به کیت ها و روش های قدیمی پایان دهد.

فناوری ساخت این دستگاه برپایه تحقیقات صورت گرفته در دانشگاه تورین ایتالیا به دست آمده است.

دانشمندان ایتالیایی دریافتند زمانی که استروژن در بزاق خشک شده وجود داشته باشد الگویی را شکل می دهد که مشابه برگ سرخس است که به راحتی می توان آن را زیر میکروسکوپ مشاهده کرد.

با این کیت بزاقی جدید که با باتری کار می کند، زنان می توانند با لیسیدن و یا قرار دادن بزاق خود بر روی لنز میکروسکوپی کوچک این کیت، بارداری خود را تشخیص دهند.

10 تا 15 دقیقه پس از قرار دادن بزاق، کاربر این کیت را جلوی یک چشم قرار داده و دکمه ای را برای فعال سازی نور فشار می دهد.

اگر بر روی نمایشگر نقاطی ظاهر شود، نشان می دهد زن باردار نیست. اما اگر شکل هایی مانند برگ های سرخس برروی لنز شکل بگیرد نشان می دهد زن دو تا سه روز تا تخمک گذاری زمان دارد.

یک الگوی کامل از برگ های سرخس بر روی لنز کیت نیز نشان می دهد فرایند تخمک گذاری صورت گرفته است.