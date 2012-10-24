تشخیص بارداری از طریق بزاق

به گزارش خبرگزاری مهر، این کیت تشخیصی که نیاز به بررسی ادرار را از بین می برد و استفاده آسانی دارد، به بازارهای انگلیس عرضه شده است.
کیت های رایج تشخیص بارداری برای تعیین افزایش هورمون (LH)که یک یا دو روز پیش از تخمک گذاری صورت می گیرد از ادرار فرد استفاده می کنند. اما این کیت جدید که Maybe Babyنام دارد، می تواند میزان استروژن و نمک را در بزاق زن اندازه گیری کند. وقتی میزان این دو ماده در بزاق زیاد باشد به معنای باردار بودن زن است.
سازندگان این کیت می گویند این دستگاه که قیمت آن 40 پوند است 98 درصد دقت دارد و می تواند به کیت ها و روش های قدیمی پایان دهد.
فناوری ساخت این دستگاه برپایه تحقیقات صورت گرفته در دانشگاه تورین ایتالیا به دست آمده است.
دانشمندان ایتالیایی دریافتند زمانی که استروژن در بزاق خشک شده وجود داشته باشد الگویی را شکل می دهد که مشابه برگ سرخس است که به راحتی می توان آن را زیر میکروسکوپ مشاهده کرد.
نظر شما