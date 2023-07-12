خاندوزی: مستندات فرارهای مالیاتی به دادستانی تهران ارسال شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره نامه دادستان تهران مبنی بر ارائه مستندات از فرارهای مالیاتی اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی دارای فرآیندهای دادرسی قضائی است و در مورد پرونده فرارهای مالیاتی بررسی‌ها در حال انجام است، اما در کنار این روند به رئیس سازمان امور مالیاتی دستور ویژه داده شد تا مستندات مربوط به فرارهای مالیاتی را در اسرع وقت در اختیار دادستانی عمومی و انقلاب تهران قرار دهند.

لازم به اشاره است که دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرده بود که با توجه به اینکه فرار مالیاتی جرم است؛ در مکاتبه با وزیر امور اقتصادی و دارایی مقرر شد که چنانچه در این زمینه گزارشی اعلام شده است، مراتب با ذکر شماره و تاریخ به اینجانب اعلام شود.

به گفته وی در مکاتبه با وزیر اقتصاد تصریح شد چنانچه تاکنون گزارش و اعلام جرمی در این خصوص صورت نگرفته است؛ ضمن مستندسازی در خصوص افرادی که فرار مالیاتی آنها مربوط به حوزه قضائی تهران است، مراتب را به همراه مستندات در مورد هر فرد به صورت مجزا با معرفی نماینده به اینجانب اعلام و موارد مربوط به سایر استان‌‎ها را به دادستان‌های مربوطه اعلام کنند.