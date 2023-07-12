به گزارش خبرگزاری مهر، ارتش رژیم صهیونیستی پس از شکست عملیات دو روزه خود علیه جنین، مجبور به خروج مفتضحانه از این شهر در شمال کرانه باختری شد. صهیونیست‌ها در این عملیات هیچ‌کدام از اهداف خود را از جمله از بین بردن توان تسلیحاتی و نیروی انسانی مقاومت فلسطین را محقق نکرده و دست از پا درازتر مجبور به عقب‎‌نشینی شدند.

عادل یاسین، کارشناس فلسطینی در امور رژیم صهیونیستی در گفتگویی با وبگاه شهاب نیوز، اعلام کرد که رژیم صهیونیستی پس از شکست در جنین، اهمیت نقش تشکیلات خودگردان و سرویس‌های امنیتی آن را بیش از پیش درک کرده است.

این کارشناس افزود: اجماع فرماندهان دستگاه‌های امنیتی رژیم صهیونیستی و اصرار آنان در خصوص کمک به تشکیلات خودگردان نشان‌گر اهمیت نقشی است که این تشکیلات ایفا می‌کند؛ تشکیلاتی که صهیونیست‌ها بارها از آن به عنوان یک گنج راهبردی برای اسرائیل نام برده‌اند.

وی ادامه داد: اهمیت نقش تشکیلات خودگردان پس از عملیات جنین با اذعان تمامی تحلیلگران نظامی در خصوص عدم تحقق اهداف این عملیات و برآورده نکردن انتظارات صهیونیست‌ها که بیشترشان گرایش‌های راستگرایانه دارند مشخص شد. تلاش‌های داخلی و بین‌المللی تل‌آویو برای نجات این تشکیلات از عدم توانایی این رژیم در پذیرش پیامدهای اقدام نظامی گسترده در کرانه باختری و اشغال دوباره آن حکایت دارد.

این تحلیلگر، سخنانی که در مورد تسهیلات اقتصادی مطرح می‌شود را تکرار روش‌ها و تلاش‌های گذشته بر مبنای صلح اقتصادی دانست و گفت: با توجه به باور ملت فلسطین به کارآمدی مقاومت در بازستانی حقوق فلسطینیان و در مقابل آن، باور به شکست صلح با رژیم صهیونیستی در حمایت از جان فلسطینیان و ممانعت از ساخت شهرک‌های صهیونیستی، باید گفت که ایده صلح اقتصادی در تحقق اهداف خود ناکام بوده است.

وی تفاوت تسهیلات کنونی با تسهیلات پیشین را در سهیم‌نمودن تشکیلات خودگردان در میدان گازی مارین در دریای غزه دانست و افزود: به نظر می‌رسد، هدف اصلی از این اقدام ایجاد اختلاف میان غزه و تشکیلات خودگردان و دورنمودن نگاه‌ها از جنایات رژیم صهیونیستی در کرانه باختری است. اجماع فرماندهان دستگاه‌های امنیتی رژیم صهیونیستی و اصرار آنان در خصوص کمک به تشکیلات خودگردان نشان‌گر اهمیت نقشی است که این تشکیلات ایفا می‌کند؛ تشکیلاتی که صهیونیست‌ها بارها از آن به عنوان یک گنج راهبردی برای اسرائیل نام برده‌اند.

یاسین ادامه داد: سخنان مطرح‌شده در خصوص ارائه تسهیلات به تشکیلات خودگردان، پرسش‌هایی را در مورد ماهیت آن به وجود می‌آورد؛ آیا این تسهیلات در راستای تجهیز تشکیلات خودگردان به تکنولوژی پیشرفته جهت اشراف بر تحرکات مبارزان مقاومت، شناسایی محل‌های حضور و امکانات آنان است یا مقصود از آن تجهیز تشکیلات به ابزارهایی جهت مقابله با تظاهرات است؟ به ویژه آن‌که تشکیلات خودگردان از ورشکستگی قریب‌الوقوع خود سخن گفته است.

از سوی دیگر، ایهود یعاری، کارشناس مسائل کشورهای عربی شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی، به نقل از منابع فلسطینی، هدف واقعی ورود سرویس‌های امنیتی تشکیلات خودگردان به جنین، پس از تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به جنین را تسلط مجدد این تشکیلات بر اردوگاه جنین دانست که به دستور محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان صورت گرفته است.

وی سخنانی که هدف از ورود سرویس‌های امنیتی تشکیلات خودگردان به جنین را محافظت از دیپلمات‌های خارجی عنوان کرده‌اند را ادعاهایی برای پوشش هدف واقعی از این ورود ارزیابی کرد.

یعاری افزود: رژه گردان‌های شهدای اقصی در برخی مناطق کرانه باختری به دستور ابومازن انجام شده و هدف از آن تلاش برای اثبات این موضوع بوده که جنبش فتح، همچنان اصلی‌ترین جنبش فلسطینیان است. تعداد زیادی از نظامیان عضو این گردان‌ها عضو سرویس‌های امنیتی تشکیلات خودگردان هستند.

هدف واقعی ورود سرویس‌های امنیتی تشکیلات خودگردان به جنین، پس از تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به جنین را تسلط مجدد این تشکیلات بر اردوگاه جنین دانست که به دستور محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان صورت گرفته است

این در حالی است که اخیراً منابع فلسطینی از ورود نیروهای تشکیلات خودگردان به جنین جهت پاک‌سازی مین‌های زمینی در این شهر خبر داده‌اند.

منابع فلسطینی عنوان کردند که شمار زیادی از نیروهای مهندسی مواد منفجره سرویس امنیتی تشکیلات خودگردان اقدامات در زمینه مین‌روبی و از میان برداشتن استحکامات مقاومت جهت مقابله با هرگونه حمله و تجاوز دشمن صهیونیستی به جنین را آغاز کرده‌اند.

به گفته این منابع، برخی از این مین‌ها بسیار بزرگ و قدرتمند بوده و همانند بمبی هستند که در کنار خودروی زرهی موسوم به ببر در جریان یورش اخیر اشغالگران به جنین منفجر شد و خسارت زیادی به آن وارد کرد و موجب وارد آمدن تلفات جانی سنگین به دشمن شد.

ساکنان جنین نگران هستند که این اقدام تشکیلات خودگردان در چارچوب طرح و برنامه‌ای مشترک با رژیم اشغالگر صهیونیستی برای یورش گسترده به جنین و خنثی کردن هرگونه مقاومت زمینی فلسطینیان در این منطقه صورت بگیرد.

در همین حال، برخی منابع نیز صبح امروز چهارشنبه از فعالیت امنیتی و اطلاعاتی گسترده سرویس‌های امنیتی فلسطینی در جنین و اردوگاه جنین به منظور پیگرد و شناسایی عاملان شلیک راکت از این منطقه به سمت شهرک‌های صهیونیست‌نشین مجاور خبر دادند. در روزهای اخیر مقاومت فلسطین در چندین نوبت از جنین به سوی شهرک‌های صهیونیستی، حملات راکتی انجام داده است. منابع محلی گفته‌اند که ارتش رژیم صهیونیستی به دنبال سرویس‌های امنیتی تشکیلات خودگردان خود را به محل شلیک راکت به سمت شهرک شاکید رسانده و چند سوی پرتاب موشک را مصادره کرده و بقایای راکت شلیک شده را هم در آن منطقه پیدا کرده است.

تشکیلات خودگردان پس از حمله جنایتکارانه اخیر دشمن صهیونیستی به اردوگاه جنین، بلافاصله شمار زیادی از نیروهای خود را در این منطقه مستقر کرد تا بتواند قبل از اینکه مقاومت اوضاع خود را سر و سامان دهد، بر این منطقه سیطره یابد و مبارزان مقاومت را تحت تعقیب و بازداشت قرار داده و تحویل رژیم صهیونیستی دهد.