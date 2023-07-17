به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، منابع محلی در نوار غزه اعلام کردند که ساکنان مناطق مختلف نوار غزه به دعوت گردان جنین در محکومیت بازداشت‌های سیاسی در کرانه باختری و تجاوزات سرویس‌های امنیتی تشکیلات خودگردان علیه گروه‌های مقاومت دست به تظاهرات زدند.

پیش از این، گردان جنین طی بیانیه‌ای عموم فلسطینیان را به شرکت در تظاهرات‌های خشم شامگاه امروز در تمامی استان‌های کرانه باختری و نوار غزه در محکومیت عملیات‌های بازداشت سرویس‌های امنیتی تشکیلات خودگردان علیه مبارزان مقاومت فلسطین فراخوانده بود.

این تظاهرات‌ها شامگاه امروز رأس ساعت ۹ به وقت محلی در تمامی استان‌های کرانه باختری و نوار غزه برگزار شد.

سرویس‌های امنیتی تشکیلات خودگردان اخیراً حملات گسترده‌ای را به منظور بازداشت مبارزان گردان جنین آغاز کرده‌اند. در روزهای اخیر عملیات‌های سرویس امنیتی تشکیلات خودگردان برای بازداشت مبارزان مقاومت در شهر جنین، به طور گسترده افزایش پیدا کرده است. هفته گذشته نیز شمار زیادی از نیروهای مهندسی مواد منفجره سرویس امنیتی تشکیلات خودگردان، مین‌روبی و از میان برداشتن استحکامات مقاومت جهت فراهم آوردن مقدمات حمله و تجاوز جدید دشمن صهیونیستی به جنین را آغاز کرده بودند.

تشکیلات خودگردان پس از حمله جنایتکارانه اخیر ارتش صهیونیستی به اردوگاه جنین، بلافاصله شمار زیادی از نیروهای خود را در این منطقه مستقر کرد تا بتواند قبل از اینکه مقاومت اوضاع خود را سر و سامان دهد، بر این منطقه سیطره یافته و مبارزان مقاومت را تحت تعقیب و بازداشت قرار دهد و آنها را در ادامه خوش خدمتی‌های گذشته، تحویل رژیم صهیونیستی دهد.

ارتش رژیم صهیونیستی پس از شکست عملیات دو روزه خود علیه جنین، مجبور به خروج مفتضحانه از این شهر در شمال کرانه باختری شد. صهیونیست‌ها در این عملیات هیچ‌کدام از اهداف خود را از جمله از بین بردن توان تسلیحاتی و نیروی انسانی مقاومت فلسطین را محقق نکرده و دست از پا درازتر مجبور به عقب‎‌نشینی شدند.

عادل یاسین، کارشناس فلسطینی در امور رژیم صهیونیستی در گفتگویی با وبگاه شهاب نیوز، اعلام کرد که رژیم صهیونیستی پس از شکست در جنین، اهمیت نقش تشکیلات خودگردان و سرویس‌های امنیتی آن را بیش از پیش درک کرده است.

این کارشناس افزود: اجماع فرماندهان دستگاه‌های امنیتی رژیم صهیونیستی و اصرار آنان در خصوص کمک به تشکیلات خودگردان نشان‌گر اهمیت نقشی است که این تشکیلات ایفا می‌کند؛ تشکیلاتی که صهیونیست‌ها بارها از آن به عنوان یک گنج راهبردی برای اسرائیل نام برده‌اند.

وی ادامه داد: اهمیت نقش تشکیلات خودگردان پس از عملیات جنین با اذعان تمامی تحلیلگران نظامی در خصوص عدم تحقق اهداف این عملیات و برآورده نکردن انتظارات صهیونیست‌ها که بیشترشان گرایش‌های راستگرایانه دارند مشخص شد. تلاش‌های داخلی و بین‌المللی تل‌آویو برای نجات این تشکیلات از عدم توانایی این رژیم در پذیرش پیامدهای اقدام نظامی گسترده در کرانه باختری و اشغال دوباره آن حکایت دارد.

این تحلیلگر، سخنانی که در مورد تسهیلات اقتصادی مطرح می‌شود را تکرار روش‌ها و تلاش‌های گذشته بر مبنای صلح اقتصادی دانست و گفت: با توجه به باور ملت فلسطین به کارآمدی مقاومت در بازستانی حقوق فلسطینیان و در مقابل آن، باور به شکست صلح با رژیم صهیونیستی در حمایت از جان فلسطینیان و ممانعت از ساخت شهرک‌های صهیونیستی، باید گفت که ایده صلح اقتصادی در تحقق اهداف خود ناکام بوده است.

وی تفاوت تسهیلات کنونی با تسهیلات پیشین را در سهیم‌نمودن تشکیلات خودگردان در میدان گازی مارین در دریای غزه دانست و افزود: به نظر می‌رسد، هدف اصلی از این اقدام ایجاد اختلاف میان غزه و تشکیلات خودگردان و دور نمودن نگاه‌ها از جنایات رژیم صهیونیستی در کرانه باختری است.