آب و برق پایدار در جزیره خارگ تامین شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی زاده صبح چهارشنبه در نشست مدیریت بحران بخش ویژه خارگ اظهار داشت: در جزیره خارگ به دلیل شرایط حساس و استقرار صنایع و مردم در آن، می‌بایست تمامی ارگان‌ها آمادگی لازم در فصل تابستان برای مقابله با هر گونه بحران احتمالی را داشته باشند.

وی افزود: پیش بینی‌های موارد بحران زا در فصل تابستان به منظور انجام اقدامات پیشگیرانه انجام شود زیرا پیشگیری همیشه بهترین و کم هزینه ترین راه برای به حداقل رساندن آسیب‌های احتمالی است.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: مصرف برق در کشور در طی روزهای اخیر به نقطه پیک مصرف رسیده و احتمال خاموشی متناسب وجود خواهد داشت و باید اقدامات لازم برای تعمیرات دوره‌ای نیروگاه‌های موجود برق برای به حداقل رساندن خاموشی‌ها در فصل تابستان توسط برق منطقه‌ای فارس و مدیریت توزیع استان صورت پذیرد.

مدیر بحران بخش ویژه خارگ گفت: با توجه به اینکه در پیک مصرف برق تأمین بخشی از برق نیاز منطقه شهری از طریق شرکت پایانه‌ها صورت می‌گیرد پتروشیمی تمهیدات لازم را برای عدم قطع گاز دریافتی توسط نیروگاه پایانه‌ها از طریق آن شرکت در دستور کار قرار دهد.

دشتی زاده با اشاره به آغاز فصل تابستان و استفاده از شنا گاه‌های موجود در خارگ خاطرنشان کرد: نقاط حادثه خیز در ساحل جزیره باید با نصب تابلوهای اخطار و شنا ممنوع مشخص و به اطلاع مردم رسانده شود همچنین مردم هم از شنا کردن در نقاط خطرناک به منظور حفظ جان خود و خانواده خودداری کنند.

وی گفت: اقدامات لازم برای پایدار کردن شبکه آب شهری جزیره با تمامی ظرفیت‌های موجود از طریق شرکت پایانه‌ها، مدیریت عملیات عمومی و شهرداری صورت بپذیرد.