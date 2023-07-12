سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به چهارمحال و بختیاری

پیام احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز پنج‌شنبه، ۲۲ تیر به‌منظور حضور در مراسم اختتامیه جشنواره موسیقی مناطق زاگرس نشین به چهارمحال و بختیاری سفر می‌کند.

وی تصریح کرد: وی در سفر به این استان دیدارهایی نیز با مسئولان استانی و فعالان عرصه فرهنگ و هنر دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: برنامه‌های سفر یک روزه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ساعت هشت صبح با حضور در گلزار شهدا شهرکرد و ادای احترام به مقام شامخ شهیدان آغاز می‌شود و نشست با مجمع نمایندگان، استاندار، نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد و حضور در جلسه شورای فرهنگ عمومی چهارمحال و بختیاری نیز از دیگر برنامه‌های سفر اسماعیلی به این استان است.

احمدی گفت: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان سفر با عزیمت به شهر بروجن در مراسم اختتامیه جشنواره موسیقی محلی زاگرس نشینان حضور پیدا کرده و آئین تجلیل از برگزیدگان این جشنواره با حضور وی برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: محمود اسلامی؛ معاون توسعه مدیریت و منابع، محمد مهدی سموعی؛ رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی، محمد الهیاری فومنی؛ مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی، سید امیرعباس ستایشگر؛ مدیرعامل انجمن موسیقی کشور و محمدرضا برکت؛ مدیرکل دفتر طرح‌های عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این سفر اسماعیلی را همراهی می‌کنند.