بازار ساخت و ساز راکد شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرسعید عزیزی کارشناس صنعتی در یک مصاحبه رادیویی اظهار داشت: در حال حاضر بازار ساخت و ساز وارد دوران رکود شده است و از سوی دیگر با توجه به اجرای طرح کاهش مصرف برق در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع کشور بخشی از تولیدات در حوزه نورد، پروفیل و لوله‌های ساختمانی کاهش یافته است که این امر خود زمینه ساز ایجاد مشکلات و قیمت تمام شده محصولات و تولیدات می‌شود.

وی افزود: ۶۰ تا ۷۰ درصد از پروفیل و لوله کشور از طریق کارخانجات داخلی تأمین می‌شود و میزان تولیدات کارخانجات در صورت استفاده از تمام ظرفیت‌ها ۵۰۰ هزار تن می‌رسد و امسال پیش بینی شده است که به عدد ۱۶۰ هزار تن برسد، هرچند در صورت تأمین برق مورد نیاز امکان افزایش تولید هم وجود داشت.

به گفته عزیزی، میزان تولید محصولات به ویژه در حوزه تولید لوله و پروفیل طی دو سال گذشته به دلیل حمایت‌های دولت در حوزه پروژه‌های ساختمانی، صنعتی و نیروگاهی افزایش یافته بود، اما امسال با توجه به محدودیت‌های تأمین برق ممکن است برخی از سفارشات در این حوزه با کاهش روبرو شود.

وی اضافه کرد: میزان کرایه‌های حمل و نقل هم طی یکی دو سال گذشته با نوسان رو به رو شده، از سوی دیگر هم با توجه به تمهیدات وزارت نیرو و شرکت برق منطقه‌ای اعلام شده است که میزان مصرف برق در کارخانجات باید در ساعت پیک به ۱.۲ مگاوات برسد که این اقدام خود زمینه ساز کاهش تولید محصولات می شود.

عزیزی یادآور شد: در حال حاضر با استفاده از بومی سازی تولیدات و محصولات در بخش لوله و پروفیل، توانسته ایم بخش عمده‌ای از صادرات به کشورهای خارجی و همسایه داشته باشیم و شاهد ارز آوری بسیار زیاد به کشور داریم.

این کارشناس صنعتی ا فزود: تأمین مواد اولیه، نیروی انسانی ماهر و همچنین حمایت‌های لازم در حوزه تأمین برق خود باعث بهبود وضعیت تولید مصالح ساختمانی در حوزه ساخت و ساز و از سوی دیگر پروژه‌های نفتی، گازی و صنعتی می‌شود.

وی گفت: در سالی که شعار آن رشد تولید و مهار تورم است، موانع در این بخش باید برداشته شود تا شاهد افزایش تولید باشیم.