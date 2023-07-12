هیئات مذهبی فعالیت بیشتری برای دختران ارائه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین‌نژاد صبح امروز در جمع هیأت یا فاطمه الزهرا دانشگاه پیام نور خراسان شمالی که در محل سالن جلسات استانداری برگزار شد اظهار داشت: در جهاد تبیین نقش هیأت‌ها از سایر دستگاه‌های اجرایی اثربخش تر است که باید این موضوع استمرار یابد.

استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه هیأت‌ها مردمی هستند، افزود: اگر هیأت‌ها در ایفای نقش خود قوی‌تر عمل کنند مردم نیز در بخش‌های مختلف همراه‌تر خواهند بود.

وی با اشاره به اینکه در کنار مباحث فرهنگی و مذهبی، موضوع آب شرب را نیز مورد پیگیری قرار داده‌ایم، گفت: انتقال آب سرانی، انتقال پساب پتروشیمی به بجنورد، توسعه راه‌ها جز مهم‌ترین مسائل خراسان شمالی است.

حسین‌نژاد اظهار داشت: هیأت‌ها در کنار فعالیت‌های مذهبی، به صورت ویژه برای دختران فعالیت‌های بیشتری ارائه دهند.

وی در ادامه تاکید کرد: تبیین موضوعات مختلف برای کودکان و نوجوانان توسط هیأت‌ها می‌تواند در شفاف سازی مسائل تحول ایجاد کند