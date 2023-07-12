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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۵:۲۰

سرپرست معاونت اداره کل ورزش و جوانان البرز:

جامعه سالم و بانشاط همیشه نیاز به ورزش دارد

جامعه سالم و بانشاط همیشه نیاز به ورزش دارد

کرج- سرپرست معاونت توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان البرز با اشاره به اهمیت مقوله ورزش گفت: یک جامعه سالم و با نشاط همیشه نیاز به ورزش خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب مقصودی ظهر چهارشنبه در مراسم تجهیز ۱۰ باب خانه ورزش روستایی که در مجموعه ورزشی شریعتی کرج برگزار شد، اظهار کرد: از زحمات و تلاش‌های صورت گرفته در جهت برگزاری این برنامه قدردانی می‌کنیم.

وی با اشاره به اهمیت مقوله ورزش اظهار کرد: یک جامعه سالم و با نشاط همیشه نیاز به ورزش خواهد داشت.

مقصودی ادامه داد: اینکه هیئت ورزش روستایی استان توانسته است تعداد تجهیز خانه‌های ورزش روستایی را با استفاده از ظرفیت‌های هیئت از سه به ۱۰ باب برساند، اقدامی مهم و ارزشمند است.

وی با تأکید بر لزوم تعامل بیشتر بین هیئت‌های استانی و ادارات ورزش و جوانان شهرستان‌ها گفت: هیئت‌های استانی به عنوان متولیان رشته‌های مختلف ورزشی در کنار ادارات ورزش و جوانان، مسئولیت سنگینی در راستای توسعه ورزش قهرمانی و همگانی و همچنین سلامت و نشاط جامعه بر عهده دارند.

سرپرست معاونت توسعه امور ورزش اداره کل تصریح کرد: همواره قدردان کسانی که برای سلامت جامعه گام برداشته و تلاش می‌کنند، هستیم.

کد مطلب 5834883

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