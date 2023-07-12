زیست عفیفانه خواست عمومی جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد سادات ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حجاب فریضه‌ای دینی و قرآنی، نشانه سلامت روحی و روانی جامعه و نماد فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزود: متأسفانه در پی سکوت و غفلت برخی مسئولان و خانواده‌ها، دشمنان خارجی و نفوذی‌های داخلی در یک جنگ رسمی تمام عیار، عفت و حجاب زن ایرانی را مورد هجمه قرار داده است.

حجت‌الاسلام سادات خاطرنشان کرد: با وجود آنکه عموم جامعه ایرانی به دنبال زیست عفیفانه است اما به دلیل برخی سیاست‌های غلط فرهنگی و آموزشی در کنار مشکلات اقتصادی و ترس برخی از مسئولان از ریزش عقبه‌های اجتماعی و توهم دوقطبی شدن جامعه و عدم اتخاذ استراتژی صحیح و منطقی در برابر این پدیده شوم فرهنگی، شاهد گسترش ابتذال و برهنگی فرهنگی در جامعه هستیم.

وی افزود: با یک بسیج عمومی و نقش آفرینی بانوان، پاسخ به شبهات در دراز مدت، برخورد قاطع با هنجار شکنان و مفسدان اجتماعی و حمایت از حامیان این فریضه الهی راه برای گسترش و بسط فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه هموار خواهد شد.

حجت الاسلام سادات خاطر نشان کرد: روز ۲۱ تیر سالروز حماسه مردم در مسجد گوهر شاد و خروش غیرت مردم مسلمان در برابر جنایتکاران پهلوی ا ست.