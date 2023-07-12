مهاجم تیم ملی عراق در آستانه تراکتوری شدن

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه تراکتور تبریز تا کنون در نقل و انتقالات تابستانی موفق به جذب ۹ بازیکن شده است تا پاکو خمز بتواند از توانایی‌های نفراتی همچون حسین پورحمیدی، شجاع خلیل‌زاده، سعید آقایی، مهدی شیری، سیامک نعمتی، آلوارو خیمنز، عارف آغاسی، سید مهدی حسینی و علی شجاعی در ترکیب فصل آینده اش استفاده کند. با این حال جدایی رضا اسدی و کاوه رضایی به همراه محمد عباس زاده سبب شد تا خط حمله سرخپوشان تبریزی ضعیف‌تر از همیشه شود.

آنها در دو دیدار دوستانه اخیر خود در اردوی پیش فصل ترکیه نیز در امر گلزنی ضعیف بودند تا پس از تساوی سه - سه مقابل اورنبرگ روسیه مقابل آدانا دمیر اسپور سه گل دریافت کرده و بازی را واگذار کنند تا کادر فنی تراکتور مصمم‌تر از گذشته دنبال جذب مهاجم باشد.

پاکو خمز که دنبال جذب دو بازیکن خارجی برای تقویت خط حمله تیمش است با حضور «ایمن حسین» مهاجم تیم ملی عراق موافقت کرده است تا محمدرضا زنوزی مالک تراکتور بار دیگر دست به جیب شده و خواسته‌های این مهاجم را برآورده کند. توافقات نهایی برای این انتقال نیز اتفاق افتاده است تا این بازیکن به احتمال فراوان تا ظهر یکشنبه هفته آینده وارد تبریز شده و قرارداد خود را برای دو فصل با تراکتور امضا کند.

همچنین یک مهاجم اروپایی دیگر نیز در حال مذاکره با تراکتور است تا او هم به جمع بازیکنان این تیم اضافه شود.

ایمن حسین در حالی مذاکرات نهایی را با تراکتوری‌ها پی می‌گیرد که فصل گذشته با الجزیره امارات آمار ضعیف یک گل در حضورش برای ۹ بازی را ثبت کرده است.