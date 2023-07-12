به گزارش خبرنگار مهر، سردار فتح اللهی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه هماهنگی- اجرایی برنامه نماد در استان البرز بر تأثیر مشارکت والدین در اجرای طرحها و برنامهها به ویژه برنامه نماد تاکید و اظهار کرد: در امر پیشگیری و انجام حمایتهای تخصصی در حوزههای مختلف مشاوره نیازمند استفاده از ظرفیتهای سایر دستگاهها و نهادها بوده و همکاری بین بخشی در این زمینه ضروری است.
وی بیان کرد: موضوع آسیبهای اجتماعی جدی است و این آسیبها خود میتوانند مسائل و معضلات جدیدی را ایجاد نمایند.
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان البرز ادامه داد: اجرای مؤثر طرح نماد، کاهش مشکلات رفتاری و آسیبهای اجتماعی را در بر دارد و هر عضو کارگروه در نقش خود میتواند با پیگیری درست و به موقع، بر روند اجرای این طرح فعالیت مثبت و اثرگذار داشته باشد.
وی در راستای اجرای بهتر طرح نماد، خدمات خط نماد ۱۵۷۰ را مورد توجه قرار داده و بر لزوم اطلاع رسانی به دانش آموزان، والدین و معلمان نسبت به خدمات این خط تلفنی تاکید کرد.
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