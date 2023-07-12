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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۲۲:۴۹

معاون فرماندار یزد:

طرح شهید «الله دادی» در یزد اجرا می‌شود

طرح شهید «الله دادی» در یزد اجرا می‌شود

یزد- معاون فرماندار یزد از اجرای طرح شهید الله دادی برای اولین بار در یزد خبر داد و گفت: این طرح به صورت تخصصی و در دو حوزه صنعت و صنف اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر حسینی در جلسه هماهنگی طرح شهید الله دادی با بیان اینکه طرح «شهید الله دادی» تنها در دو موضوع اجرایی می شود، اظهار داشت: انجام کار تخصصی و حرکت به سمت دستگاه ها و افرادی که نیاز به خدمات دارند، در طرح شهید الله دادی دنبال می شود.

وی با بیان اینکه تخصص طرح «شهید الله دادی» صرفا برای صنف و صنعت است، افزود: در این طرح ابتدا با متولیان صنایع، جلساتی برگزار می شود، مشکلات و درخواست های آنها را از رؤسای دستگاه مورد بررسی قرار می دهیم، سپس دستگاهی که متولی رسیدگی به مشکل است را دعوت می کنیم و به صنعتگران اعلام می کنیم که در یک روز و زمان خاص با حضور مسئولان استانی و شهرستانی مورد رسیدگی و بررسی قرار می گیرد.

حسینی با بیان اینکه این طرح برای اولین بار در یزد اجرا می شود، عنوان کرد: برای شروع این طرح با همکاری اداره کل استاندارد یزد و شرکت شهرک های صنعتی استان و شرکت خدمات عمرانی شهرک صنعتی یزد به صورت آزمایشی اجرا شده و در حال اقدام است.

معاون فرماندار یزد اظهار امیدواری کرد: این طرح با موفقیت اجرا شده و برای موضوعات مختلف تداوم داشته و پایان ناپذیر باشد.

حسینی با اشاره به بررسی های صورت گرفته در مورد بیشترین سازمان هایی که در این طرح مخاطب قرار می گیرند، افزود: ادارات استاندارد، امور مالیاتی، اقتصاد و دارایی، تامین اجتماعی، تعاون، رفاه و امور اجتماعی، بانک ها، شرکت شهرک ها، امور اراضی از جمله دستگاه هایی هستند که اکثر صنعتگران با آنها در ارتباط هستند.

کد مطلب 5835251

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