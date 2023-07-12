به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر حسینی در جلسه هماهنگی طرح شهید الله دادی با بیان اینکه طرح «شهید الله دادی» تنها در دو موضوع اجرایی می شود، اظهار داشت: انجام کار تخصصی و حرکت به سمت دستگاه ها و افرادی که نیاز به خدمات دارند، در طرح شهید الله دادی دنبال می شود.

وی با بیان اینکه تخصص طرح «شهید الله دادی» صرفا برای صنف و صنعت است، افزود: در این طرح ابتدا با متولیان صنایع، جلساتی برگزار می شود، مشکلات و درخواست های آنها را از رؤسای دستگاه مورد بررسی قرار می دهیم، سپس دستگاهی که متولی رسیدگی به مشکل است را دعوت می کنیم و به صنعتگران اعلام می کنیم که در یک روز و زمان خاص با حضور مسئولان استانی و شهرستانی مورد رسیدگی و بررسی قرار می گیرد.

حسینی با بیان اینکه این طرح برای اولین بار در یزد اجرا می شود، عنوان کرد: برای شروع این طرح با همکاری اداره کل استاندارد یزد و شرکت شهرک های صنعتی استان و شرکت خدمات عمرانی شهرک صنعتی یزد به صورت آزمایشی اجرا شده و در حال اقدام است.

معاون فرماندار یزد اظهار امیدواری کرد: این طرح با موفقیت اجرا شده و برای موضوعات مختلف تداوم داشته و پایان ناپذیر باشد.

حسینی با اشاره به بررسی های صورت گرفته در مورد بیشترین سازمان هایی که در این طرح مخاطب قرار می گیرند، افزود: ادارات استاندارد، امور مالیاتی، اقتصاد و دارایی، تامین اجتماعی، تعاون، رفاه و امور اجتماعی، بانک ها، شرکت شهرک ها، امور اراضی از جمله دستگاه هایی هستند که اکثر صنعتگران با آنها در ارتباط هستند.