ضرورت حداکثر همکاری برای پیشرفت کشورهای عضو اکو در حوزه ارتباطات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، در آئین افتتاحیه نشست رسمی سومین اجلاس وزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی موسوم به اکو گفت: امروز سالروز تولد دانمشند بزرگ ایرانی، خوارزمی است در سده سوم هجری زندگی کرده و نقش مهمی در ریاضیات جدید که پایه علوم کامپیوتر است را داشته است، به همین دلیل امروز در جمهوری اسلامی ایران روز ملی فناوری اطلاعات نام گذاری شده است. ما تقارن روز فناوری اطلاعات و برگزاری نشست امروز را به فال نیک می‌گیریم.

وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژه ای برای سازمان اکو قائل است، گفت: جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته نیز تلاش کرده است تمام توان خود را برای همکاری کشورهای عضو به کار بگیرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: با توجه به موقعیت ویژه ای که ایران دارد می‌تواند نقش سازنده‌ای برای همکاری بین کشورهای عضو ایفا کند.

وی بر ضرورت حداکثر همکار برای رشد و پیشرفت کشورهای عضو در حوزه ارتباطات و فناوری اطاعات تاکید کرد و گفت: معتقدم با توجه به جایگاهی که کشورهای عضو این سازمان دارند می‌توانیم با یکدیگر تحولات بزرگی را در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سطح بین‌المللی داشته باشیم و حداکثر استفاده را از فناوری‌های نوین برای خلق رفاه و آسایش برای مردم کشورهای عضو استفاده کنیم.

زارع پور ادامه داد: پس از برگزاری اجلاس اول وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورهای عضو اکو در ایران و متعاقب آن برگزاری نشست دوم در باکو، دستاوردها و مصوبات خوبی داشتیم که اجرای کامل آن می‌تواند منجر به تحولاتی قابل توجه در کشورهای عضو شود.

وی تصریح کرد: امروز هم در حالی سومین نشست وزرای ارتباطات را برگزار می‌کنیم که روز گذشته و در نشست کارشناسان تصمیمات خوبی گرفته شده است و امیدوارم با تصویب آن در این نشست و بعد پیگیری آن بتوانیم شاهد رشد و پیشرفت کشورهای عضو اکو در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات باشیم.

ضرورت تدوین استراتژی جدید حوزه ICT تا سال ۲۰۳۰

در ادامه خسرو ناظری دبیرکل سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) در اجلاس وزرای ارتباطات کشورهای عضو در سخنرانی خود در این اجلاس با اشاره به پیشرفت‌های تکنولوژی و ارتباطات تاکید کرد که این پیشرفت‌ها می‌تواند تأثیرات منفی و مثبت داشته باشد.

وی با بیان اینکه با افزایش نقش پلتفرم‌ها نقش دولت‌ها کاهش می‌یابد، افزود: باید راه حل های مناسبی را برای افزایش نقش دولت‌ها در اداره جامعه و موضوعات دیگر مورد استفاده قرار دهیم.

دبیر کل اکو تصریح کرد: ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند به توسعه پایدار و شناسایی فرصت‌های جدید منجر شود و در همین راستا ضروری است بتوانیم همکاری‌های مشترک برای توسعه این فناوری‌ها در اعضای اکو داشته باشیم.

وی با اشاره به تدوین استراتژی این حوزه در کشورهای اعضای اکو تا سال ۲۰۲۵، از اعضای اکو خواست استراتژی جدیدی تا سال ۲۰۳۰ برای حوزه ICT تهیه و تدوین کنند.

دبیرکل اکو به ایجاد یک شبکه دیجیتال در کشورهای عضو اکو اشاره کرد و گفت: این شبکه می‌تواند به ارائه خدمات عمومی در این حوزه به اعضا ارائه کنند.

دبیرکل سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) در پایان گفت: دبیرخانه اکو می‌تواند یک چارچوب قانونی و تنظیم گری برای شیوه تعامل و همکاری اعضا نیز تهیه کند.