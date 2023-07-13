به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برج آزادی، نمایشگاه هنرهای تجسمی کودک و نوجوان «نقطه چین» روز جمعه ۲۳ تیر با حضور مجید قناد نویسنده و کارگردان آثار نمایشی کودک و نوجوان و تعدادی دیگر از هنرمندان در کافه گالری برج آزادی افتتاح میشود.
این نمایشگاه به سرپرستی لیلا شاهنجرینی و با همکاری جلال عطارزاد مدرس دانشگاه و پژوهشگر هنری با حضور بیش از ۵۰ هنرمند کودک و نوجوان خلاق با ۶۰ اثر تابلوی نقاشی و حجم چین با رویکرد حفظ و توسعه پایدار طبیعت و زمین و حذف متریالهای تجدیدناپذیر افتتاح میشود.
هدف اصلی این نمایشگاه ایجاد اندیشه سبز و پاک بوده است و همگرایی دارد تا ذهن و هنر نسل آیندهساز میهن عزیزمان را به سمت احترام به آب، خاک، هوا، گیاهان و جانواران کمیاب هدایت کند و آیندهای سبز وروشن را برای زمین به ارمغان بیاورد.
نمایشگاه «نقطهچین» همراه با ورکشاپهای مختلف و برنامههای آموزنده هنری با شعار زمین سبز تا ۲۸ تیر دایر است.
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