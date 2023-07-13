البرز یک هزار و ۵۲ آزاده دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان رستمیان ظهر پنجشنبه در بیستمین جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان البرز که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با بیان اینکه بنیاد در جلسات شورای ترویج نقش دبیری و هماهنگ کنندگی دارد، اظهار کرد: باید نسبت به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ارائه خدمات به ایثارگران اهتمام بیشتری داشته باشیم. تشکیل این جلسه در این راستان بسیار مؤثر است.

وی با ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز در سال ۱۴۰۱ در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، اظهار داشت: بنیاد علاوه بر دبیری و هماهنگ کنندگی نقش اجرایی نیز در این حوزه دارد.

وی افزود: برگزاری ۱۰۴ یادواره، مراسم و برنامه، اکران بیش از ۶ هرا متر بنر تبلیغی، تألیف ۵ کتاب در حوزه ایثار و شهادت، اعزام ۲ هزار و پانصد نفر از ایثارگران به اردوهای زیارتی، تفریحی و فرهنگی، انجام بیش از ۱۴ هزار دیدار با ایثارگران با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و حضور مسئولین استانی از جمله نماینده ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه شهر کرج و استاندار و سایر مسئولین لشگری استانی از جمله این اقدامات است.

دبیر شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان البرز همچنین به ساخت فیلم سینمایی در حوزه ایثار و شهادت اشاره و تصریح کرد: بنیاد پس از تأیید فیلم نامه توسط کارگروه هنری خود ۵۰ درصد هزینه ساخت فیلم را برعهده خواهد گرفت.

رستمیان در خصوص برنامه‌های بزرگداشت ۲۶ مرداد سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی، گفت: از تعداد یک هزار و ۵۲ آزاده در استان البرز، ۹۱۲ آزاده در قید حیات و تعداد ۶ نفر هم غریبانه به شهادت رسیدند.

وی با اشاره به برگزاری کنگره شهدای غریب در کشور گفت: این کنگره توسط بنیاد و در راستای زنده نگه داشتن یاد و خاطر آزادگانی که غریبانه در اردوگاه ای رژیم بعث عراق به شهادت رسیدند برگزار می‌شود.

وی افزود: از دستگاه‌های اجرایی انتظار می‌رود در مراسم‌های بزرگداشت ۲۶ مرداد مشارکت داشته باشند و در این خصوص نقش اجرایی داشته باشند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز به روند بهسازی گلزار شهدای امام زاده محمد (ع) کرج اشاره کرد و گفت: زحمات زیادی در راستای بهسازی این گلزار صورت گرفته اما متأسفانه بخشی از آن هنوز کامل نشده است.

وی افزود: یکی از این موارد احداث مرکز فرهنگی و موزه آثار شهدا در این گلزار است که علی رغم پیگیری‌های صورت گرفته هنوز اقدامی در این خصوص صورت نگرفته. امیدواریم در آینده نزدیک با اهتمام مسئولین اقدامات لازم در خصوص بهسازی گلزار شهدا و احداث این مرکز فرهنگی که آبروی استان است صورت گیرد.