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۲۳ تیر ۱۴۰۲، ۱۴:۲۱

دادگستری آذربایجان غربی اعلام کرد؛

تخریب واحد جنب مسجد بقیه الله برای حراست از جان شهروندان بوده است

تخریب واحد جنب مسجد بقیه الله برای حراست از جان شهروندان بوده است

ارومیه - روابط عمومی دادگستری آذربایجان غربی با اشاره به اینکه تخریب واحد تجاری جنب مسجد بقیه الله ارومیه با حکم قضایی نبوده است، اعلام کرد: برای حفظ جان شهروندان تخریب انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی دادگستری استان آذربایجان غربی در پیامی اعلام کرد: محل تخریب شده در جنب مسجد بقیه الله ارتباطی به مسجد مقدس بقیه الله ندارد و یک واحد تجاری مقابل مسجد بوده که توسط مأمورین اجراییات شهرداری ارومیه در اجرای مصوبات کمیسیون ماده ۱۰۰ انجام شده است و هیچ ارتباطی به دادگستری و دستگاه قضائی ندارد.

وی ادامه داد: بنای تجاری غیر مجاز، غیرمرتبط و ناامن بوده که سلامتی شهروندان را تهدید می‌کرده و پس از بررسی‌های کارشناسی و قطعیت رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ توسط اجراییات شهرداری و برای حفظ سلامتی و جان شهروندان اقدام شده است.

روابط عمومی دادگستری استان آذربایجان غربی خواست که شهروندان اخباری که به صحت و سقم آن اطمینان ندارند را باور نکنند.

کد مطلب 5835662

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