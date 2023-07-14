تخریب واحد جنب مسجد بقیه الله برای حراست از جان شهروندان بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی دادگستری استان آذربایجان غربی در پیامی اعلام کرد: محل تخریب شده در جنب مسجد بقیه الله ارتباطی به مسجد مقدس بقیه الله ندارد و یک واحد تجاری مقابل مسجد بوده که توسط مأمورین اجراییات شهرداری ارومیه در اجرای مصوبات کمیسیون ماده ۱۰۰ انجام شده است و هیچ ارتباطی به دادگستری و دستگاه قضائی ندارد.

وی ادامه داد: بنای تجاری غیر مجاز، غیرمرتبط و ناامن بوده که سلامتی شهروندان را تهدید می‌کرده و پس از بررسی‌های کارشناسی و قطعیت رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ توسط اجراییات شهرداری و برای حفظ سلامتی و جان شهروندان اقدام شده است.

روابط عمومی دادگستری استان آذربایجان غربی خواست که شهروندان اخباری که به صحت و سقم آن اطمینان ندارند را باور نکنند.