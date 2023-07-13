به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا شاهسونی عصر پنجشنبه در نشست خبری طرح ملی رحله و مدارس شبانه‌روزی حفظ قرآن مؤسسه قرآنی فرهنگی بیت‌الاحزان حضرت زهرا (س) که در محل زائرشهر رضوی با حضور اصحاب رسانه برگزار شد اظهار کرد: امسال حداقل دو مدرسه حفظ قرآن همراه با تحصیل برای خواهران و برادران در شهر مشهد راه‌اندازی می‌شود که در همین راستا جلساتی با فرمانده سپاه امام رضا (ع) داشته‌ایم و بناست که در راستای توسعه برنامه‌های حفظ قرآن در شهر مشهد امسال و سال‌های آینده نیز تعاملات و همکاری‌هایی داشته باشیم.

عضو شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور افزود: در حال حاضر ۱۵ مرکز شبانه‌روزی حفظ قرآن در اقصی نقاط کشور راه‌اندازی شده است، همچنین حدود ۳۰ طرح رحله که همان طرح‌های شبانه‌روزی ویژه تابستان با محوریت حفظ سوره مبارکه بقره، مفاهیم، تربیت و آداب اسلامی است، برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: امسال نیز در مراکز شبانه‌روزی حفظ یکساله و طرح رحله که بیش از ۴۰ طرح در این راستا برگزار شده، بیش از ۲۵۰۰ نفر از سراسر کشور ثبت‌نام کرده‌اند که رکورد خوبی در راستای فعالیت‌های قرآنی به ویژه فعالیت‌های شبانه‌روزی قرآن است.

شاهسونی خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت‌های این مجموعه که یک مجموعه مردمی است و با حمایت‌های خیران فعالیت می‌کند، یک اردوی طولانی‌مدت قرآنی به مدت ۵۰ روز با برنامه‌های ورزشی، عقیدتی، اخلاقی، حفظ، تجوید، ترجمه و مفاهیم قرآن کریم برگزار و خوشبختانه استقبال‌های خوبی نیز از سوی شرکت‌کنندگان از این طرح می‌شود.

عضو شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور گفت: این مؤسسه طرح جدیدی را طی دو سال گذشته تحت عنوان «مدارس قرآن‌بنیان» و یا «حفظ همراه با تحصیل» آغاز کرده که در سطح خود یک الگوی آموزشی جدیدی را ارائه کرده است. این مدارس که در نوع خود تقریباً مدارس جدیدی محسوب می‌شوند با همکاری آموزش و پرورش فعالیت می‌کنند، به‌گونه‌ای که سال گذشته ۱۰ مدرسه و امسال نیز ۳۵ مدرسه عضو اجرای این طرح هستند که خوشبختانه استقبال خوبی از این مدارس می‌شود و به نوعی می‌توان گفت الگوی آموزشی جدیدی توسط این مؤسسه ارائه شده است.

وی تصریح کرد: این طرح بدین شکل است که شرکت‌کنندگان که از متوسطه اول هستند به مدت یکسال در این مدارس خواهند بود و تنها یک ماه از تابستان را تعطیل هستند و آموزش‌ها هم اینگونه است که به‌طور روزانه سه ساعت از وقت خود را مشغول فعالیت‌های قرآنی هستند و سه ساعت را هم به درس‌های تحصیلی اختصاص می‌دهند.

شاهسونی اظهارکرد: در واقع آن سه ساعتی که برای یادگیری مباحث قرآنی می‌گذرانند در روند یادگیری مباحث درسی بسیار مؤثر است و از این‌رو امیدواریم در راستای این طرح با همکاری وزارت آموزش و پرورش در سال آینده شاهد اجرای این طرح در ۱۰۰ مدرسه سطح کشور باشیم و در سال‌های آینده نیز بر تعداد این مدارس افزوده شود. در حال حاضر در فارس، خراسان رضوی، تهران، قم، یزد و کرمان این طرح اجرا می‌شود و امیدواریم که سال آینده بیشتر استان‌های کشور این طرح را اجرا کنند.

عضو شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور گفت: یکی از برنامه‌هایی که برای تثبیت حفظ این افراد داریم آن است که از این افراد برای فعالیت‌های قرآنی استفاده کنیم تا در همین رشته فعالیت کنند و محفوظات خود را نگاه دارند و علاوه بر این، مجمع‌الحفاظ و دوره‌های تثبیت حفظ تلفنی هم برای این کار داریم. طی این سال‌ها بالغ بر ۳۰۰۰ نفر حافظ کل قرآن و ۱۰۰ هزار نفر هم حافظ اجزا قرآن در ۲۰۰ شعبه این مؤسسه تربیت شده‌اند و ۱۰ هزار نفر هم در طرح‌های روخوانی، مفاهیم و تجوید قرآن که برگزار شده شرکت داشته‌اند.

وی اظهار کرد: همچنین این مؤسسه به دلیل داشتن مراکز شبانه‌روزی حفظ قرآن در سراسر کشور، متقاضیان زیادی را از کشورهای زیادی چون پاکستان، کویت، لبنان، چین، هند و حتی از آمریکا داشته‌ایم و البته بیش از ۷۰ نفر هم از کشور عراق در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند که این افرد به‌مدت یکسال در این مؤسسات حاضر می‌شوند، دوره را می‌گذرانند و سپس به کشورهای خود باز می‌گردند.

شاهسونی اظهار کرد: خوشبختانه هر ساله چندین طرح رحله در این استان اجرا می‌شود و از دو سال گذشته نیز با همکاری حرم مطهر امام رضا (ع) مرکز شبانه‌روزی شهر مشهد با عنوان طرح «تحفیظ رضوی» راه‌اندازی شده است. امسال هم حداقل دو مدرسه حفظ همراه با تحصیل برای خواهران و برادران در این شهر راه‌اندازی می‌شود و در همین راستا جلساتی با فرمانده سپاه امام رضا (ع) داشته‌ایم و بناست که در راستای توسعه برنامه‌های حفظ قرآن در شهر مشهد امسال و سال‌های آینده نیز تعاملات و همکاری‌هایی داشته باشیم.

عضو شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور گفت: ما در طرح‌هایی که در مدارس اجرا می‌کنیم در بخش قرآنی آن از افرادی که حافظ کل قرآن کریم و مسلط به قرآن، تفسیر، تجوید و استاد قرآن هستند استفاده می‌کنیم و در بخش تحصیلی آن‌ها نیز از معلمان بازنشسته با روحیات قرآنی بهره‌مند می‌شویم. اما این در حالی است که از امسال بناست که آموزش و پرورش از معلمانی که در حال فعالیت هستند برای اجرای این طرح‌ها استفاده کند و برای بخش تحصیلی نیز از معلمانی که روحیات قرآنی و دینی قوی دارند، استفاده کند.

وی یکی از معضلات اصلی کشور را معضلات فرهنگی دانست و اظهار کرد: در حال حاضر بسیاری از خانواده‌ها از اینکه فرزندانشان را به مدرس متوسطه بفرستند و با یک سری روحیاتی بروند و با روحیات دیگری بازگردند، واهمه دارند که واقعاً دغدغه به جایی است و بر همین اساس هیچ راهکاری برای حل این معضل به جز اینکه آن‌ها را به طور مستقیم با قرآن مأنوس کنیم وجود ندارد و حقیقتاً قرآن است که می‌تواند این افراد را به لحاظ معرفتی و فرهنگی رشد دهد.

شاهسونی با بیان اینکه امیدواریم تمام نظام آموزشی کشور نظام قرآن‌بنیان شود، گفت: در واقع تمام این اقدامات با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش است و استان‌هایی که متقاضی اجرای این طرح هستند از سوی وزارت آموزش و پرورش به آن‌ها مجوز داده می‌شود.