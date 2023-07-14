به گزارش خبرنگار مهر، عطا حسن‌پور امروز جمعه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: به‌منظور رفاه حال گردشگران، عملیات تکمیل زیرساخت‌های گردشگری آبشار «چکان» الیگودرز آغاز شده است.

وی اظهار کرد: در اجرای این عملیات، بهسازی سرویس بهداشتی، بهسازی مسیر پیاده و برخی خرابی‌های ناشی از سیل در اطراف آبشار در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان با بیان اینکه برای اجرای این عملیات هفت میلیارد ریال اعتبار هزینه خواهد شد، افزود: آبشار «چکان» در جنوب غربی شهر الیگودرز و در دامنه کوه‌های زاگرس و ارتفاعات دره «چکان» واقع شده است.

حسن‌پور، بیان کرد: این آبشار زیبا دارای ۳۰ متر ارتفاع و عرض تاج چهار متر، در دل طبیعت بکر و زیبای لرستان در شهرستان الیگودرز واقع شده است.

وی اضافه کرد: آبشار «چکان» از درون غاری مشرف به زمین‌های زراعی روستای «چکان» بیرون می‌آید که فوران آن ده‌ها متر طول دارد و اطراف آن پوشیده از درختان میوه همچون گردو، بلوط و گلابی است و اهالی منطقه نیز از آب آن برای کشاورزی استفاده می‌کنند.