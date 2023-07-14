وانت حامل مواد مخدر در خراسان شمالی به مقصد نرسید

سرهنگ محمد قدرتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی انجام یک عملیات مشترک پلیسی با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی، مرزبانی و پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان اسفراین، بلافاصله اقدامات لازم به صورت جدی و با سرعت در دستور کار قرار گرفت.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی با اشاره به اینکه مقصد خودروی حامل مواد مخدر، شهرستان اسفراین بود، افزود: با هوشیاری و کار اطلاعاتی، خودروی مورد نظر شناسایی و متوقف شد.

وی با بیان اینکه در بازرسی از خودروی مورد نظر مقدار ۲۷ کیلوگرم تریاک که به طرز ماهرانه‌ای جاساز کرده بود، توسط مأموران کشف شد، تصریح کرد: در همین رابطه یک نفر متهم نیز دستگیر که بعد از انجام اقدامات فنی و پلیسی برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ قدرتی با بیان اینکه سالیانه این بلای خانمان سوز، از یک طرف فرد و از طرف دیگر هم جامعه را با مشکلات جدی روبرو می‌کند، از شهروندان عزیز خواست تا در صورت اطلاع از هرگونه موارد مشکوک را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.