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۲۳ تیر ۱۴۰۲، ۱۰:۱۵

وانت حامل مواد مخدر در خراسان شمالی به مقصد نرسید

وانت حامل مواد مخدر در خراسان شمالی به مقصد نرسید

بجنورد- رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدرخراسان شمالی از توقیف یک دستگاه پیکان وانت حامل ۲۷ کیلوگرم تریاک در یک عملیات مشترک پلیسی خبر داد.

سرهنگ محمد قدرتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی انجام یک عملیات مشترک پلیسی با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی، مرزبانی و پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان اسفراین، بلافاصله اقدامات لازم به صورت جدی و با سرعت در دستور کار قرار گرفت.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی با اشاره به اینکه مقصد خودروی حامل مواد مخدر، شهرستان اسفراین بود، افزود: با هوشیاری و کار اطلاعاتی، خودروی مورد نظر شناسایی و متوقف شد.

وی با بیان اینکه در بازرسی از خودروی مورد نظر مقدار ۲۷ کیلوگرم تریاک که به طرز ماهرانه‌ای جاساز کرده بود، توسط مأموران کشف شد، تصریح کرد: در همین رابطه یک نفر متهم نیز دستگیر که بعد از انجام اقدامات فنی و پلیسی برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ قدرتی با بیان اینکه سالیانه این بلای خانمان سوز، از یک طرف فرد و از طرف دیگر هم جامعه را با مشکلات جدی روبرو می‌کند، از شهروندان عزیز خواست تا در صورت اطلاع از هرگونه موارد مشکوک را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 5836019

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    نظرات

    • علیرضا کاظم زاده IR ۰۰:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۶
      5 5
      پاسخ
      سلام وعرض ادب واحترام خدمت نیروی زحمت کش انتظامی که واقعا زحمت کش هستن اینجور افراد بخاطر پول جوانهای مارو بدبخت می کنن بخدا تو دادگاه بری ۸۰ درصد طلاقها بابت مواد مخدر هستن این مواد مخدر خیلی زندگیهارو خراب کرده خیلی پدر مادرهارو گریانده وخیلی بچه هارو بی پدر مادر کرده خدا وند همه رو نجات بده

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