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۲۳ تیر ۱۴۰۲، ۱۱:۱۶

رئیس هیئت نجات غریق و غواصی کردستان خبر داد؛

درخشش شناگران کردستانی در مسابقات نجات غریق قهرمانی کشور

درخشش شناگران کردستانی در مسابقات نجات غریق قهرمانی کشور

سنندج - رئیس هیئت نجات غریق و غواصی کردستان از کسب ۲ مدال طلا و برنز توسط شناگران کردستانی در رقابت های قهرمانی کشور خبر داد.

مرتضی کرمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم نجات غریق کردستان با ترکیب فرزاد ذوالفقاری، آرین صلواتی، کاوان حسنی و میلاد کریمی و با سرپرستی «مرتضی کرمی» و مربیگری «آکو فداکار» در مسابقات قهرمانی کشور موفق به کسب یک طلا و یک برنز شد.

وی افزود: سی امین دوره رقابت‌های نجات غریق قهرمانی کشور با حضور ۲۷ تیم از سراسر کشور در جزیره کیش برگزار شد.

کرمی خاطرنشان کرد: در پایان رقابت‌های انفرادی ماده ۲۰۰ متر با مانع بخش استخری «آرین صلواتی» نماینده شایسته کردستان با کسب ٢٠ امتیاز از میان ٤٣ شرکت کننده این ماده به عنوان نخست و مدال طلا دست پیدا کرد.

وی افزود: در ماده ۴ × ٩٠ متر سرعت تیمی (امدادی) بخش ساحلی نیز تیم استان کردستان در جایگاه سومی قرار گرفت و در میان ۲۷ تیم شرکت کننده این ماده به مدال برنز را کسب کرد.

کرمی خاطرنشان کرد: نفرات برتر هر ماده این مسابقات به اردوی آماده سازی تیم ملی نجات غریق کشورمان برای اعزام به مسابقات قهرمانی جهان دعوت می‌شوند.

کد مطلب 5836051

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