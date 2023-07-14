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۲۳ تیر ۱۴۰۲، ۱۴:۱۹

استاندار هرمزگان:

سرمایه‌گذاران در جزیره بوموسی تسهیلات چهار درصد دریافت می‌کنند

سرمایه‌گذاران در جزیره بوموسی تسهیلات چهار درصد دریافت می‌کنند

بندرعباس - استاندار هرمزگان با اشاره به اهمیت جزیره بوموسی، گفت: هر سرمایه‌گذاری بخواهد در جزیره بوموسی کار اقتصادی کند تسهیلات چهار درصد به وی اعطا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دوستی در نشست میز تصمیم استان هرمزگان با محوریت بررسی مسائل و مشکلات جزایر استان که با حضور سردار عظمایی فرمانده منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه برگزار شد، اظهارکرد: توسعه جزایر یکی از ضرورت‌های استان هرمزگان است و هیچ گونه تعللی در این حوزه پذیرفته نیست‌.

وی افزود: بخشی از بندرگاه ابوموسی قرار است تا دهه فجر آماده‌ افتتاح شود ضمن اینکه بحث قیر جزایر نیز باید از طریق معاونت عمرانی استانداری پیگیری و تامین شود.

نماینده عالی دولت در هرمزگان بر لزوم لایروبی اسکله‌ جزیره لارک و تکمیل شبکه‌های برق‌رسانی جزای تاکید کرد و افزود: مسئولیت پشتیبانی از کسانی که در جزایر هستند با ما است و هر کس، کم ‌کاری کند به کشور خیانت کرده است.

وی افزود: ساکنان جزایر جز خداوند کسی را ندارند بنابراین باید وقت گذاشته شود و سازمان برنامه و بودجه نیز جزایر را به شکل ویژه ببینند.

سردار علی عظمایی فرمانده منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه نیز بر لزوم حل مشکلات برق‌ رسانی، آب‌رسانی و توسعه زیرساخت‌های ورزشی جزایر سه گانه تاکید کرد.

کد مطلب 5836171

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