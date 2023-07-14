به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دوستی در نشست میز تصمیم استان هرمزگان با محوریت بررسی مسائل و مشکلات جزایر استان که با حضور سردار عظمایی فرمانده منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه برگزار شد، اظهارکرد: توسعه جزایر یکی از ضرورت‌های استان هرمزگان است و هیچ گونه تعللی در این حوزه پذیرفته نیست‌.

وی افزود: بخشی از بندرگاه ابوموسی قرار است تا دهه فجر آماده‌ افتتاح شود ضمن اینکه بحث قیر جزایر نیز باید از طریق معاونت عمرانی استانداری پیگیری و تامین شود.

نماینده عالی دولت در هرمزگان بر لزوم لایروبی اسکله‌ جزیره لارک و تکمیل شبکه‌های برق‌رسانی جزای تاکید کرد و افزود: مسئولیت پشتیبانی از کسانی که در جزایر هستند با ما است و هر کس، کم ‌کاری کند به کشور خیانت کرده است.

وی افزود: ساکنان جزایر جز خداوند کسی را ندارند بنابراین باید وقت گذاشته شود و سازمان برنامه و بودجه نیز جزایر را به شکل ویژه ببینند.

سردار علی عظمایی فرمانده منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه نیز بر لزوم حل مشکلات برق‌ رسانی، آب‌رسانی و توسعه زیرساخت‌های ورزشی جزایر سه گانه تاکید کرد.