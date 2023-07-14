به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدباقر فرزانه ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ۲۳ تیر ماه در حرم مطهر رضوی، در دورانی که نقشه جهان به دست سرمایه‌داران انگلیسی تعیین می‌شد، برای استفاده از منابع سرشار نفت و گاز و دسترسی به پل ارتباطی جهان غرب با شرق، بر خاورمیانه متمرکز شد.

وی، مسلمانان را مانع استیلای غرب بر خاورمیانه دانست و ادامه داد: آنان برای برطرف کردن این مانع به دنبال برنامه‌ریزی برای ریشه‌کنی اسلام از منطقه رفتند که برای این منظور یا باید اسلام انگلیسی را ترویج می‌کردند و یا پایه‌های دینی و اعتقادی مردم را تضعیف کنند.

امام جمعه موقت مشهد مقدس افزود: برای رسیدن به اهداف خود به دنبال ایجاد جاذبه‌های مختلف و زدودن دین از نسل جوان بودند و راه آن را در ترویج برهنگی و عریان کردن بانوان دید.

وی خاطرنشان کرد: استکبار برای رسیدن به اهداف خود به دنبال یک شخصیت بی‌سواد و قلدر بود که در ایران به رضاخان، در ترکیه به آتاتورک و در افغانستان به امان‌الله خان رسیدند تا مطمئن شوند که عوامل آنان در این منطقه بر سر کار هستند.

فرزانه بیان کرد: رضاخان در ابتدا با شعار ایران آباد وارد شد و با حضور در هیئات مذهبی، چهره‌ای دینی و مردمی از خود ارائه کرد اما در نهایت به سراغ طرح‌هایی از جمله کشف حجاب رفت و هویت او برای مردم روشن شد.

وی، تخریب چهره روحانیت و ترویج لاابالی‌گری را دو راهبرد اساسی برای دین‌ستیزی در منطقه عنوان کرد و گفت: تخریب روحانیت که به‌عنوان محور خدمت برای مسلمانان شناخته می‌شود در کنار ترویج لاابالی‌گری، دو جریانی بود که آنان دنبال کردند.

امام جمعه موقت مشهد، بی‌حجابی را میراث شوم انگلیسی‌ها برای ایران توصیف و ابراز کرد: غرب ۵۰ سال به دنبال برهنه کردن زن ایرانی بود اما انقلاب اسلامی سبب شد تا اندیشه شیعی به‌عنوان محور اصلی تفکر انقلاب در ایران برپا شود و تمام نقشه‌های آنان را نقش بر آب کرد.

وی، یکی از آسیب‌های بی‌حجابی را افزایش آمار طلاق و بروز آسیب‌های اجتماعی دانست و گفت: امیدواریم مسئولان با رویکردی منسجم، مؤثر و با همراهی مردم، در مقابله با آسیب‌های اجتماعی ایستادگی کنند.

فرزانه با فرارسیدن ایام محرم و عزاداری سیدالشهدا (ع) اشاره کرد و گفت: حادثه عاشورا برای جامعه «آب حیات» است که درسی مهم همچون «ظلم ستیزی» را به جامعه ارائه کرده است؛ در جامعه‌ای که در مقابل ظلم می‌ایستد و عدالت محور است، انسان رشد می‌کند.