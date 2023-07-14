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۲۳ تیر ۱۴۰۲، ۱۹:۱۶

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران:

۳۲۰۰ پروژه عمرانی در مازندران در حال اجرا است

۳۲۰۰ پروژه عمرانی در مازندران در حال اجرا است

قائمشهر- سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران گفت: در حال حاضر سه هزار و ۲۰۰ پروژه عمرانی در استان در حال اجرا است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد توکلی عصر جمعه در نشست با عضو مجمع نمایندگان مازندران در مجلس با تشکر از همه نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی برای رفع مشکلات عمرانی استان، اظهار کرد: با تلاش همه دستگاه‌های حوزه عمرانی استانی و شهرستانی مازندران و با حمایت استاندار و پیگیری مجمع نمایندگان، این استان به کارگاه سازندگی تبدیل شده است‌.

توکلی با بیان اینکه با تخصیص حدود ۲ هزار میلیارد تومان گازرسانی به مناطق بالادست و بعضاً صعب‌العبور مازندران در حال اجرا است، افزود: در حوزه آبرسانی نیز طی سه سال آینده چهار هزار میلیارد تومان در مازندران برای کاهش مشکل آب شرب هزینه خواهد شد.

وی از تلاش برای رفع محرومیت زدایی در مناطق کم برخوردار مازندران خبر داد و افزود: اجرای طرح هادی و آسفالت معابر بسیاری از روستاهای مازندران با مشارکت اهالی در حال اجرا است.

سرپرست معاونت عمرانی استاندار مازندران با اشاره به اینکه در طرح نهضت ملی مسکن با توجه به اینکه مازندران با مشکل زمین مواجه است ولی با کاهش مشکل ساخت مسکن خودمانی را در دستور کار داریم، گفت: طرح حمایت از ساخت مسکن خودمانی فرصت مناسبی است تا ساخت و ساز در مازندران شتاب بگیرد و از متقاضیان این بخش حمایت خواهد شد.

توکلی تصریح کرد: هم اکنون بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ طرح عمرانی در مازندران در حال ساخت است.

کد مطلب 5836345

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