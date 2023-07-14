نخستین جشنواره پویش مردمی نهال انتظار برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جشنواره که به همت مؤسسه فرهنگی هنری منتظران منجی، شهرداری منطقه ۲۰، مؤسسه مردم نهاد نهال انتظار، مجلس شورای اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پویش ملی درخت یاری و بنیاد علوی برگزار شد، حجت الاسلام محمد شجاعی مدیر مؤسسه منتظران منجی، رضا شنگی شهردار منطقه ۲۰ تهران، سید علی یزدی خواه نماینده مردم تهران در مجلس و عضو کمیسیون فرهنگی و علیرضا عباسی نماینده مردم کرج در مجلس و عضو کمیسیون کشاورزی حضور داشتند.

حجت الاسلام محمد شجاعی مدیر مسئول مؤسسه منتظران منجی با اشاره به روز مباهله اظهار داشت: مباهله یعنی زمانی که پای عقیده و ایمان بتوانی از جان خودت و عزیزانت برای خدا و اهل بیت بگذری؛ خداوند به عنوان یک سنت تغییر ناپذیر امتحانات مختلفی را برای انسان قرار داده و در فراز و نشیب‌های مختلف آزمون می‌گیرد.

وی با بیان اینکه انسان دارای ادعای ایمان در صحنه‌های مختلف مورد آزمایش قرار می‌گیرد افزود: خداوند امتحانات مختلفی مانند هوا و اکسیژن که تنفس می‌کنیم و یا خونی که در رگ ماست برای انسان در نظر گرفته است؛ همه امورات انسان در حال آزمون است و حتی ما در خواب هم امتحان می‌شویم.

مدیر مسئول مؤسسه منتظران منجی تصریح کرد: آزمایش انسان توسط خداوند برای امتحان عملی و اقدامات اوست تا خداوند متوجه شود ما عشقی به خود او و اهل بیت داریم یا خیر.

وی گفت: خداوند ۸ دسته معشوقه برای انسان در نظر گرفته ولی اگر این عشق‌ها بیشتر از عشق به خدا باشد خداوند از او دست بر می‌دارد؛ خیلی از خواص از ابتدای انقلاب تا کنون به دلیل عشق به این ۸ دسته از نظام اسلامی جدا شده و از قطار انقلاب پایین آمدند ولی عده‌ای هم از امتحان سربلند بیرون آمده و حتی رویش‌هایی هم داشتیم.

استاد شجاعی با تاکید بر اینکه جاهایی که آرمان‌ها و عقیده به خطر می‌افتد باید پای خداوند و اهل بیت ایستاد افزود: در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، ایجاد تمدن نوین اسلامی و زمینه سازی برای ظهور ولایت عظمی بخشی از تأکیدات مقام معظم رهبری نسبت به ماست.

وی با بیان اینکه مؤسسه منتظران منجی ۲۰ سال سابقه کار داشته و کار اصلی آن زمینه سازی ظهور حضرت صاحب الامر (عج) است که با ۲۰ زبان دنیا فعالیت دارد گفت: استراتژی خدمت به مردم از نظر رهبر معظم انقلاب بخشی از استراتژی در انتظار است لذا باید تمامی اقدامات پیوند مهدوی داشته باشیم؛ تمدن در قرآن کریم ۱۰ پایه دارد که بخش اصلی آن فرهنگ است؛ یکی از ارکان تمدن هم کشاورزی است؛ در بسیاری از فرمایشات امام امت و سیره اهل بیت درباره تمدن و سیره کشاورزی وجود دارد.

کشاورزی و درختکاری یکی از ارکان تمدن نوین اسلامی

مدیر مسئول مؤسسه منتظران منجی تصریح کرد: در یکی از روایات تاکید شده که کشاورزان گنج زمین هستند و در قیامت جایگاه و منزلت بالایی دارند؛ همچنین کشاورزان در قیامت مبارک خوانده می‌شوند؛ خداوند رزق همه انبیا را از طریق دامداری و کشاورزی قرار داد؛ باید تمدن خود را بر اساس باران و رشد و توسعه کشاورزی قرار دهیم و بدانیم که هیچ چیزی نزد خداوند به اندازه کشاورزی محبوب نیست.

وی با بیان اینکه برخی مسئولین در سال‌های مختلف به دلیل عدم کشت درختان و نهال‌های مختلف و مثمر، خیانت و اهمال بزرگی کردند افزود: متأسفانه برخی کارها در راستای نفوذ صورت می‌گیرد؛ برخی درختان کاشت شده و سوزنی برگ در راستای نفوذ و سهل انگاری مسئولان بوده و متأسفانه دست‌هایی هم در عدم کاشت درختان مثمر وجود داشته است.

شجاعی گفت: اگر درختی کاشتیم که پرندگان از میوه‌های آن خوردند این کار صدقه برای افراد متولی کاشت درخت محسوب می‌شود؛ کشاورزی جدا از جنبه‌های تمدنی و فرهنگی و اقتصادی، جنبه معنوی و شادی روح برای انسان‌ها دارد.

مدیر مسئول مؤسسه منتظران منجی خاطرنشان کرد: دولت و مجلس و مؤسسات مردمی باید به موضوع کشاورزی توجه ویژه ای کنند تا به تمدن نوین ایرانی اسلامی برسیم؛ باید در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی به افرادی رأی دهیم که به تمدن نوین اسلامی فکر می‌کنند.

وی با بیان اینکه تمدن در قرآن چند رکن دارد که یکی از ارکان مهم آن کشاورزی است گفت: کاشت درختان مثمر در روایات و فرهنگ اسلامی بسیار سفارش شده است. ضمن اینکه ما یک آرمانی طبق نظر مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به نام ایجاد تمدن نوین اسلامی و زمینه سازی برای شهر و خورشید ولایت عظمی داریم.

شجاعی تصریح کرد: در روایات آمده که اگر کسی آب و خاک داشته باشد و برای کاشت درخت اقدام نکند از خداوند دور می‌شود؛ مؤسسه منتظران منجی در حال زمینه سازی فرهنگی برای کاشت درختان مثمر است؛ باید بدانیم که تمدن سازی و توسعه فرهنگ کشاورزی با ظهور امام زمان (عج) مرتبط است.

درختان سوزنی برگ بلای محیط زیست ایران

رضا قریبی مدیرعامل مؤسسه منتظران منجی با بیان اینکه در سال‌های اخیر شاهد فرونشست زمین و تخریب محیط زیست هستیم اما باید برای رفع این مشکل کاری اساسی کرد گفت: اگر کاشت درخت توسط ایرانیان و شیعیان و مسلمانان به یاد حضرت مهدی (عج) انجام شود هدف اصلی پویش ما عملی شده است.

وی افزود: مؤسسه منتظران منجی در حال آموزش و فرهنگ سازی کاشت درخت است؛ جریان‌های مردمی در گام دوم انقلاب اسلامی به موضوع اهمیت کاشت درختان مثمر اقدام کرده و فراخوانی در این زمینه اعلام کردیم و در بخش‌های مختلف آثار به دبیرخانه ارسال شد.

قریبی تصریح کرد: محیط زیست یکی از بخش‌های مهم تحقق تمدن نوین اسلامی که مقام معظم رهبری فرمودند است؛ باید تلاش کنیم که فضای سبز برای جامعه مهیا کنیم؛ آموزش مردم و مطالبه گری از مسئولان دولت و مجلس در این مسیر مهم است.

وی اظهار داشت: کاشت یک میلیارد درخت پروژه بسیار سنگینی است که باید عمده درختان آن مثمر باشد؛ نباید درختانی که با محیط زیست ایران سازگار نیست کاشته شود؛ در سال‌های اخیر بی توجهی به این موضوع باعث بروز مصائب زیاد وجود درختان سوزنی برگ در تهران شده است.

عمده درختان طرح یک میلیارد درخت باید مثمر باشد

سید علی یزدی خواه نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از تمامی متولیان برگزاری این مراسم به دلیل حسن انتخاب موضوع و هوشمندی آنان در پیگیری این موضوع تشکر کرد و گفت: پرداختن به موضوع کاشت نهال مثمر یکی از دغدغه‌های ماست؛ متأسفانه از قبل انقلاب اسلامی درخت سوزنی شکل در کشورمان کاشته می‌شد که سودی برای محیط زیست نداشته و ندارد ولی باید برای اصلاح روش‌های کاشت درخت برنامه ریزی ویژه ای داشته باشیم‌.

وی افزود: هم اکنون وزارت جهاد کشاورزی برنامه کاشت یک میلیارد درخت را در دستور دارد که اگر درختان مثمر کاشته نشود قطعاً محیط زیست زیان می ببیند.

قطع واردات یک میلیارد دلاری میوه‌های گرمسیری با توسعه کشت در ایران

علیرضا عباسی نماینده مردم کرج و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم گفت: در کشورمان سالانه به صورت متوسط ۲۶۰ میلی متر باران داشتیم که به ۲۴۰ میلی متر کاهش یافته است.

وی افزود: به طور متوسط سالانه ۳۵۰ میلیارد مترمکعب آب نزولات آسمانی است که فقط از ۹۵ تا ۱۰۰ میلیارد آن استفاده می‌کنیم و بقیه آنها تبخیر شده و یا از مرزها خارج شده و یا به دریاها می‌ریزد و عملاً سالانه ۲۵۰ میلیارد مترمکعب آب از دست مان خارج می‌شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: با توسعه شهری، تغییر اراضی و نابودی درختان، محیط زیست و امنیت غذایی کشورمان به خطر افتاده است؛ اگر پوشش گیاهی را در کشورمان توسعه دهیم می‌توانیم این خسارات را کاهش دهیم.

وی با بیان اینکه ۴۵۰ شهر ایران در اثر وقوع سیل‌های مختلف به خطر می‌افتد گفت: درختکاری و پوشش گیاهی باید با برنامه علمی انجام شود تا ضمن بهبود وضعیت محیط زیست کشورمان، با امنیت غذایی ایران بهتری داشته باشیم.

عباسی اظهار داشت: اگر کاشت یک میلیارد نهال و درخت در قالب طرح‌های مختلف آبخیردازی صورت گیرد وضعیت محیط زیست ایران بهبود چشمگیری پیدا می‌کند ولی باید عمده این درختان مثمر باشد.

وی به بازدید خود از یکی از غرفه‌های توسعه و ترویج درختکاری خارج از محوطه محل برگزاری مراسم اشاره کرد و گفت: توسعه میوه‌های گرمسیری با توجه به اینکه سالانه یک میلیارد دلار از این میوه‌ها وارد می‌شود باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد تا مانع خروج ارز از کشورمان برای واردات میوه‌های گرمسیری شویم.

بهره وری اقتصادی خانواده‌ها با کاشت درختان مثمر

در ادامه این مراسم میثم مخطومی دبیر اجرایی جشنواره، درباره اهداف این جشنواره گفت: ما فقط توانستیم با اعلام این پویش و بیان اهداف، شعارها و آرمان‌ها در حد یک صدای کوچک در جامعه باشیم و حواس‌ها و نگاه‌ها را به این سمت جلب کنیم تا در آینده بتوانیم کار بزرگی در کاشت درختان مثمر انجام دهیم.

وی افزود: پویش «به یاد او نهالی بنشان» از آبان سال گذشته با رونمایی از سایت جشنواره و پویش و هشتگ آغاز شد؛ به دنبال مطالبه گری و آرمان خواهی کاشت درختان مثمر هستیم که البته صدای این پویش تا روستاهای نقاط دور دست در استان‌های مختلف رسیده است.

دبیر اجرایی جشنواره خاطرنشان کرد: امروز از ۲۵ برگزیده جشنواره فرهنگی و هنری و از چند نفر هم که با کارهای جهادی خود برای کاشت درختان مثمر تلاش‌های بزرگی کردند تقدیر کردیم که برخی از آنها اصلاً رویکرد سیاسی و خط و ربط‌های خاص و گروهی جز آبادانی ایران ندارند.

مخطومی درباره کیفیت جوایز این جشنواره افزود: افرادی که حائز رتبه اول می‌شوند ۸ میلیون تومان، نفر دوم ۶ میلیون تومان و نفر سوم ۵ میلیون تومان و نفرات برگزیده بعدی هم به ترتیب ۳، ۲ و یک میلیون تومان جایزه نقدی می‌گیرند.

وی گفت: برخی از آثار رسیده به جشنواره گرافیکی است؛ برخی آثار هم تصویرسازی و پوستر و موشن گرافی است که بعد از ارزیابی توسط دبیرخانه مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتند؛ برخی از خانواده‌ها و افرادی که به ما معرفی شده اند الگوی خوبی برای جامعه محسوب می‌شوند زیرا هزاران درخت را در طول سال‌های اخیر کاشته اند.

دبیر اجرایی جشنواره با تاکید بر اینکه بهره وری برای خانواده‌ها و افزایش منافع اقتصادی برای ایران عزیز بخشی از اهداف برگزاری این جشنواره با کاشت صدها هزار درخت است گفت: وقتی رهبر معظم انقلاب با کار جهادی به کاشت درختان مثمر اقدام می‌کنند یعنی اینکه باید ایشان را الگوی خود قرار دهیم.

تقدیر از نفرات برگزیده و برتر جشنواره و اهدای جوایز نقدی

در بخشی از مراسم اختتامیه این جشنواره با حضور هیأت داوران این جشنواره (مرتضی رمضانی، حسین شایسته محمدمهدی ضیا نوشین) از نفرات برگزیده تقدیر شد.

در بخش پژوهش و ایده پردازی غلام رضا نظری از خراسان جنوبی، زهرا پیمانی از خمینی شهر؛ همچنین در بخش عکس نوشته و گزارشات تصویری فعالیت‌های مردمی خانواده پیمانی از خمینی شهر با کاشت زعفران در پشت بام، خانواده قربانی از زنجان با کاشت ۱۴۰۰ درخت آلبالو، علی خالدی شاه از چهارمحال و بختیاری، خانم باقری؛ همچنین در بخش تصویرسازی و طراحی پوستر هم محمد جواد پردخته از لاهیجان، فاطمه شریف عسگری از تهران، وحید بلندی روشن از تبریز، زینب محمدی از مرودشت، مهدی جهانبخش از اصفهان؛ همچنین در بخش برگزیدگان بخش نماهنگ و موشن گرافی، الهه نادری هلان از تبریز، وحید بلندی روشن از تبریز تعدادی از نفرات برگزیده این جشنواره بودند که با اهدا لوح تقدیر و جوایز نقدی از آنان تجلیل شد.

همچنین با اعلام هیأت داوران و در بخش نقاشی و فعالیت‌های دانش آموزی، ستایش بهرامی از چهارمحال بختیاری، فاطمه حسین پور از کازرون، ابوالفضل عسگری از کرج، محمد حسن حجتی نجات از شهرری؛ در بخش تقدیر از گروه‌های جهادی، خانواده حجت الاسلام نوروزی از دهلران به دلیل کاشت مرکبات روستایی، حجت الاسلام موسوی نماینده هیأت یا مهدی از واوان به دلیل کاشت هزاران نهال زیتون، خانواده کرمی به دلیل کاشت درخت گردو، مجتبی پایندان به نمایندگی گروه جهادی رهروان حاج قاسم از جنوب کرمان به دلیل کاشت درخت انبه، حجت الاسلام بیانی از کرج و حکیمی فر از قم از نفرات برتر و برگزیده تقدیر و تجلیل شد.