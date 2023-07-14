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۲۳ تیر ۱۴۰۲، ۲۰:۳۶

نشست وزیر کابینه نتانیاهو با هدف تشدید شهرک سازی در کرانه باختری

نشست وزیر کابینه نتانیاهو با هدف تشدید شهرک سازی در کرانه باختری

منابع عبری از دیدار یکی از وزرای کابینه نتانیاهو با مسئولان عمرانی، نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی در راستای تشدید شهرک‌سازی در منطقه موسوم به C کرانه باختری خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بتسلئیل اسموتریچ وزیر دارایی رژیم صهیونیستی با مسئولان اداره مدنی، وزارت جنگ و نمایندگانی از دستگاه های امنیتی این رژیم برای تغییر اولویت های کارهای اجرایی در کرانه باختری برای سلطه بر منطقه C (ج) جهت ساخت و ساز شهرک های یهودی دیدار کرد.

روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارونوت امروز جمعه فاش ساخت که محور این نشست تدوین سیاست نوین در رابطه با تخریب خانه های به اصطلاح غیر قانونی در منطقه C بود.

این منبع صهیونیستی نوشت که هدف اصلی از این سیاست افزایش ساخت و ساز خانه های یهودی در منطقه C و متوقف کردن ساخت و ساز خانه های فلسطینی در این مناطق است.

گفتنی است که نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی به صورت مداوم دست به تخریب خانه ها و تاسیسات فلسطینی در مناطق موسوم به C می زنند.

کد مطلب 5836371

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