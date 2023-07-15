حل مشکل مسکن و پرداخت تسهیلات در اولویت باشد

مریم زیوری ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر و با بیان اینکه باید برای تسهیل ازدواج جوانان تلاش بیشتری صورت گیرد، اظهار کرد: فرهنگ ازدواج آسان باید در استان همدان فرهنگ سازی و درونی شود چرا که در استان ازدواج آسان خیلی به ندرت اتفاق می‌افتد.

وی افزود: حل مشکل مسکن و پرداخت به موقع تسهیلات باید در اولویت باشد چرا که ۹۰ درصد جوانان در این زمینه مشکل دارند.

دبیر کارگروه ازدواج آسان قرارگاه شهید حمید هاشمی با اشاره به اینکه در استان همدان چشم و هم چشمی و سختگیری خانواده‌ها در این زمینه زیاد است و ما به عنوان رابطین در این زمینه مشکلات زیادی داریم، گفت: چند نفر از همین رابطین خدمت نماینده ولی فقیه در استان رفتیم و از ایشان خواستیم که در خطبه‌های نماز جمعه استان تأکید بر معیارهای ازدواج داشته باشند.

زیوری خاطرنشان کرد: به طور مثال پسران دهه شصت حاضر به ازدواج با دختران دهه شصت نیستند و همگی درخواست ازدواج با دختران دهه ۷۰ که ۱۰ سال از خود کوچک‌تر باشند را دارند که این دهه نیز تمایلی به ازدواج با پسران دهه ۶۰ ندارند و این خود یک مشکل است.

وی با اشاره به روند کنونی ازدواج بیان کرد: جوان دهه ۶۰ داریم که دختران دهه ۷۰ می‌خواهند ولی دختران دهه ۷۰ تمایلی به ازدواج با این دهه ندارند و یک روند کندی در ازدواج دهه شصتی‌های ما در استان همدان پیش می‌رود و بخصوص در تعیین مهریه که مشکلات زیادی وجود دارد.

دبیر کارگروه ازدواج آسان قرارگاه شهید حمید هاشمی عنوان کرد: همدان نیازمند به چند همایش برای مجردها و خانواده‌های آنها دارد، از این افراد باید دعوت شود و فرهنگ‌سازی شود، مورد هست پسر خودش قبول دارد اما خانواده نه، در شهرهای بزرگی همچون تهران تماس داریم که سن و سال و زیبایی برایش ملاک نیست ولی هنوز همدانی‌های ما گیر سن و سال هستند که این یک بعد قضیه است.

وی با بیان اینکه چرا شهرستانی‌ها خیلی راحت دختران همدانی را می‌گیرند و می‌برند ولی هنوز پسران همدان دنبال دختر هستند، گفت: مشکل دیگر ملاک دختران ما در ازدواج این است که پسر باید ماشین، خانه و کار دولتی داشته باشد که این هم باید فرهنگ سازی شود.

وی افزود: همچنین خانواده‌ها باید پای کار باشند، معیارهای ازدواج را در اولویت قرار دهند وبا ازدواج آسان معیارها را پایین بیاورند بخصوص از نظر مهریه که باید فرهنگ سازی شود.