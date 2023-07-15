مهری هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سامانه بارشی از بعد از ظهر یکشنبه فعالیت خود را در خراسان شمالی آغاز می‌کند.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: وزش باد لحظه‌ای شدید، بارش پراکنده باران و رگبار و رعد و برق از نتایج فعالیت این سامانه است.

وی در ادامه افزود: آب‌گرفتگی معابر و جاری شدن رواناب نیز در خراسان شمالی قابل پیش بینی است.

هاشمی خاطر نشان کرد: فعالیت این سامانه بارشی تا سه‌شنبه در استان ادامه خواهد داشت و بیشتر مناطق استان تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: کاهش پنج تا هشت درجه‌ای دمای هوا تا صبح چهارشنبه در خراسان شمالی پیش بینی می‌شود.