۴ بوشهری به اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر، اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی از ۲۵ تیر در مرکز ملی فوتبال آغاز می‌شود.

اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال ساحلی برای شرکت در مسابقات چهار جانبه سن پترزبورگ روسیه ۲۵ تا ۲۷ تیر در مرکز ملی فوتبال برگزار می‌شود.

مسلم مسیگر از بوشهر، محمدعلی مختاری حسن آباد، مهدی شیرمحمدی، محمد مرادی فرح آبادی، محمد معصومی زاده، علی میرشکاری از بوشهر، عباس رضایی حسن آباد، رضا امیری زاده، رضا دیری، امیرحسین اکبری فرتخونی، محمدجواد خسروی از بوشهر و حمید بهزادپور به این تیم دعوت شدند.