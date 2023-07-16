نساجی مازندران با حمایت دولت از بحران خارج شد

ساری- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران بر لزوم حفظ اشتغال پایدار در واحدهای تولیدی تاکید کرد و گفت: نساجی مازندران با حمایت دولت از بحران خارج شده است.