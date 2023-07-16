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۲۵ تیر ۱۴۰۲، ۸:۳۵

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران:

نساجی مازندران با حمایت دولت از بحران خارج شد

نساجی مازندران با حمایت دولت از بحران خارج شد

ساری- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران بر لزوم حفظ اشتغال پایدار در واحدهای تولیدی تاکید کرد و گفت: نساجی مازندران با حمایت دولت از بحران خارج شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله سلگی صبح یکشنبه در جلسه کمیسیون کارگری استان با اشاره به برخی مشکلات در واحدهای تولیدی مانند نساجی مازندران گفت: دولت با تمام توان از طرح‌های توسعه نساجی مازندران حمایت می‌کند.

وی با اشاره به رهایی نساجی مازندران از بحران رکود با همت دولت سیزدهم افزود: افزایش تولید پارچه در واحدهای نساجی مازندران در دستور کار است.

این مسئول اضافه کرد: با هماهنگی استاندار مازندران بخش‌های دولتی استان مکلف به خرید تولیدات نساجی شدند.

سلگی با تاکید بر حمایت قاطع از توسعه و پایداری واحدهای تولیدی نساجی اظهار کرد: دستگاه‌ها مسئول در استان تمام قد از نساجی مازندران حمایت خواهند کرد.

معاون استاندار مازندران با اشاره به برخی مشکلات در خصوص بیمه کارگران این واحد تولیدی دستورات لازم را برای انجام حمایت‌های بیمه‌ای کارگران آن صادر کرد.

وی یادآور شد: رویکرد دولت و استاندار مازندران رونق تولید و اشتغالزایی در استان است.

در این جلسه که فرمانداران آمل و قائمشهر و مدیران دستگاه‌های اجرایی مربوطه حضور داشتند در خصوص چگونگی حمایت از واحدهای تولیدی مشکل دارای دو شهرستان تصمیم گیری شد.

کد مطلب 5837407

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