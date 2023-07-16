به گزارش خبرنگار مهر، محمد دهقان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۵ تیر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی، اظهار داشت: ۳۸ سال وزارت بازرگانی داشتیم، لذا ایجاد این وزارتخانه امر جدیدی نیست.

وی متذکر شد: از سال ۹۰ با هدف رونق تولید ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت اما اهداف محقق نشده و حوزه عمل گسترده وزارت صنعت موجب شد که هیچ یک از وزرا در این وزارتخانه امکان مدیریت موفق را نداشته باشند. از این رو طی این ۱۲ سال ۶ وزیر و ۳ سرپرست تغییر کرد و هیچ یک از وزرا بیش از دو سال در این وزارتخانه نماندند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور تصریح کرد: همواره وزرا طی این سال‌ها گرفتار بازارهای غیرتخصصی شدند و از حوزه معدن، صنعت و تولید جا ماندند. تجارت یک تخصص بوده و با توجه به اینکه ما تحریم هستیم، باید بزرگترین دیپلماسی تجاری در دنیا را داشته باشیم و وزارت بازرگانی به صورت تخصصی شرایط دیپلماسی اقتصادی و تجاری را فراهم و تقویت می‌کند. صادرات جز با دیپلماسی تجاری پیش نمی‌رود.

دهقان تاکید کرد: دولت‌ها طی دوران مدیریت خود به این نتیجه رسیدند که اهداف ادغام در جهت رونق تولید محقق نشده است و برای رونق تولید باید صادرات رونق پیدا کرده و این امر بدون دیپلماسی تجاری قوی امکان‌پذیر نیست.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور اظهار داشت: تشکیل وزارت بازرگانی خواست قطعی دولت و رئیس جمهور است. این لایحه دو بار در کابینه مطرح شده است، ما هیچ راهی جز رفتن به سمت کار تخصصی تجاری برای رونق تولید نداریم.