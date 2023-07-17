به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، نمایشگاهی با عنوان «اسپایک لی: منابع خلاقه» که قرار است از ۶ اکتبر کارش را شروع کند، دربرگیرنده بیش از ۳۰۰ شی از رسانهها و افرادی است که الهامبخش نویسنده و کارگردان برنده اسکار بودهاند.
عکسها، جلد آلبومها، پوسترهای فیلم، نامهها، کتابها، لباسها و یادگاریهای سینمایی که اسپایک لی از آنها الهام گرفته، از طریق یک نمایشگاه همهجانبه جدید در موزه بروکلین مورد بررسی قرار میگیرند.
این نمایشگاه نگاهی عمیق دارد به افراد، مکانها و تأثیراتی که کار این کارگردان برنده اسکار را شکل دادهاند. این چیدمان که از ۶ اکتبر ۲۰۲۳ تا ۴ فوریه ۲۰۲۴ برپا خواهد بود اشیا را به صورت موضوعی در ۷ بخش گردآوری میکند و در هر بخش کلیپی از یکی از فیلمهای لی نمایش داده میشود.
کیمبرلی گانت سازماندهنده نمایشگاه در بیانیهای گفت: با در دسترس قرار دادن مجموعه لی برای عموم، این ویترین میراث او را جشن میگیرد و در عین حال ارتباط عمیق او با بروکلین را گرامی میدارد؛ مکانی که بخش جدایی ناپذیری از داستانسرایی او بوده است.
۷ بخش نمایشگاه شامل تاریخ و فرهنگ سیاه پوستان، بروکلین، سینما، خانواده، موسیقی، سیاست و ورزش است. آثار هنرمندان برجسته سیاهپوست آمریکایی مانند کینده وایلی، دبورا رابرتز، الیزابت کاتلت و ری چارلز در کنار تصاویری از چهرههای سیاهپوست آمریکایی و آفریقایی از رشتههای مختلف که لی از آنها الهام گرفته، در سراسر مجموعه به نمایش گذاشته خواهد شد. نلسون ماندلا، باراک اوباما، شرلی چیشولم، آنجلا دیویس، تونی موریسون، الا فیتزجرالد، بیلی هالیدی، مالکوم ایکس، مایکل جردن و پرینس از جمله این چهرهها هستند.
در بخش تاریخ سیاهپوستان نیز اثر هنری طنز مایکل ری چارلز با عنوان «برای همیشه آزاد» که الهام بخش لی شد تا فیلم «گولخورده» را در سال ۲۰۰۰ بسازد، در کنار تصاویری از هارلم و شخصیتهای عمومی لنا هورن، جیکوب لارنس و جیمز بالدوین گرد آمده است.
در بخش بروکلین بازدیدکنندگان میتوانند عکسهای برادر کوچکتر کارگردان، دیوید لی و تسنگ کوانگ چی و همچنین پوسترهای فیلم، لباسهای، وسایل آرایشی و ابزار فیلمهای بروکلینی لی مانند «کار درست را انجام بده» و «او باید آن را داشته باشد» را ببینند.
در بخش اختصاص داده شده به ورزشکاران سیاه پوست، نقاشی ویلی به احترام میراث جکی رابینسون از بروکلین داجرز و راکتهای تنیس متعلق به بازیکنان تاریخ ساز چون آرتور اش و سرنا ویلیامز قرار دارد. عکسی که گوردون پارکس از آهنگساز آرون کاپلند گرفته و عکس جیمز جی کریگسمن از فرانک سیناترا هم در بخش موسیقی، در کنار گیتار پرینس و یک ساکسیفون با امضای برانفورد مارسالیس در منظر عموم قرار میگیرد.
تأثیر تاریخ سینما بر لی از طریق ارائه عکسها و پوسترهای قدیمی از کارگردان ژاپنی آکیرا کوروساوا و کارگردان ایتالیایی فدریکو فلینی قابل مشاهده است و در بخش سیاسی پوسترهایی تبلیغاتی از جنگ جهانی دوم و جنگ ویتنام ارایه کننده کلیشهها هستند. تصاویر سربازان سیاه پوست آمریکایی هم یادآور فیلمهای «معجزه در سنت آنا» و «دا ۵ خون» لی است.
در بخش آخر، خانوادهای که برای لی روی صفحه و خارج از صفحه مهم بوده را میتوان از طریق پرترههایشان مشاهده کرد که شامل تصاویری از خواهر و برادر، والدین و پدربزرگ و مادربزرگ کارگردان میشود. تصاویر هنری خانواده توسط الیزابت کاتلت و ویلیام اچ. جانسون گرفته شده و پرترههایی از بازیگران، طراحان، نویسندگان، نوازندگان و غیره که با لی به عنوان بخشی از خانواده حرفهای او همکاری کردهاند هم در این بخش دیده میشود.
این نمایشگاه اولین نمایشگاه بزرگی است که بروکلین درباره لی تهیه دیده و در ادامه مجموعه شخصی اوست که در نمایشگاه موزه آکادمی تصاویر متحرک «الهام کارگردان: اسپایک لی (۲۰۲۱-۲۰۲۲)» در حال نمایش است.
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