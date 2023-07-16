دستگیری متهم متواری در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سعید راستی، معاون عملیات سازمان اطلاعات پلیس تهران گفت: برابر اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک مورد نزاع و درگیری با سلاح سرد در خیابان هفده شهریور، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران عملیات این پلیس قرار گرفت.

معاون عملیات سازمان اطلاعات پلیس تهران با اشاره به اینکه عامل این نزاع و درگیری از محل متواری شده بود، تصریح کرد: مأموران پس از انجام تحقیقات میدانی و اشراف اطلاعاتی موفق شدند عامل اصلی نزاع و درگیری را شناسایی و متهم را در مخفیگاهش در منطقه خاوران دستگیر کنند. پس از هماهنگی‌های لازم با مراجع قضائی متهم در همان بازجویی‌های اولیه به بزه انتسابی خود اعتراف کرد.

وی با هشدار به افراد مخل نظم و امنیت و تاکید بر این که شهروندان برای حل مشکل و اختلاف‌های خود از راه‌های قانونی اقدام کنند، اظهار داشت: پلیس به منظور ایجاد امنیت اجتماعی مردم در سطح جامعه، با تمام توان و به صورت شبانه روز تلاش می‌کند و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه ناهنجاری، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.