دامپزشکی در حفاظت از جمعیت دامی وظیفه محوری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام محمدی ظهر یکشنبه در دیدار با سرپرست اداره کل دامپزشکی استان اردبیل اظهار کرد: در تأمین امنیت غذایی با تمام قوا در خدمت دامپزشکی بوده و اعتقاد راسخی به آن دارم.

وی ضمن با اهمیت خواندن فعالیت‌های دامپزشکی در ارتقای سلامت و تأمین امنیت غذایی تصریح کرد: حوزه حساسی در اختیار دامپزشکی قرار گرفته و با توجه به اهمیت موضوع و حساسیت‌های مردم لازم است نظارت‌ها نسبت به گذشته افزایش یابد.

فرماندار مشگین‌شهر گفت: کشاورزی و دامپروری به مفهوم واقعی در منطقه نهادینه شده و حفظ و حراست از جمعیت دامی، حضور دامپزشکی قوی را می‌طلبد.

محمدی با بیان اینکه جامعه هدف دامپزشکی از محروم‌ترین و آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه هستند که باید مورد توجه قرار گیرند، افزود: در بازدیدهای میدانی که از فعالیت‌های دامپزشکی در روستاها داشته‌ام، از نزدیک با فعالیت‌های آن آشنایی داشته و معتقدم که باید بدون مصلحت‌اندیشی اداری، رسالت خود را در خدمت به مردم انجام داد.

در ابتدای این دیدار سرپرست اداره کل دامپزشکی استان اردبیل با تبریک انتصاب فرماندار، گزارشی از فعالیت‌های دامپزشکی و وضعیت دامپروری استان و منطقه ارائه کرد.

مهدی فیضی با تشریح وظایف حاکمیتی دامپزشکی و نقش پررنگ آن در مبارزه با بیماری‌های مشترک بین انسان و دام و نیز در تضمین سلامت و تأمین امنیت غذایی خاطرنشان کرد: برای اشرافیت کامل فرماندار مشگین‌شهر به زوایای مختلف حرفه دامپزشکی، راحت می‌توان در زمینه مباحث مطروحه گفت‌و گو کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: شهرستان مشگین‌شهر به لحاظ دامپروری از استعدادها و ظرفیت‌های بسیار مطلوبی برخوردار بوده و دامپزشکی با حمایت فرمانداری با تمام توان آماده است در جهت ارتقای این ظرفیت‌ها و حفظ و حراست از سرمایه دامی منطقه اقدام لازم را انجام دهد.

سرپرست اداره کل دامپزشکی استان اردبیل با یادآوری اینکه دامپزشکی جز دستگاه‌های خدمات‌رسان جامعه بوده و اقدامات بهداشتی آن صد درصد اعتبار محور است، بیان کرد: هرگونه سرمایه‌گذاری، حمایت، افزایش و تقویت اعتبارات در این حوزه نتایج خود را در سال‌های بعد به خوبی نشان می‌دهد.

فیضی با تاکید مجدد بر گستره فعالیت‌های دامپزشکی و عدم همخوانی نیرو، تجهیزات و منابع با وظایف محول، خواستار توجه ویژه فرمانداری در راستای افزایش و تقویت اعتبارات دامپزشکی در پیشبرد هر چه بهتر اهداف دامپزشکی در منطقه شد.