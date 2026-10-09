  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۴

«ناتانائیل» به ویستا رسید؛ دعوتی به مکث در برابر جهان

«ناتانائیل» به ویستا رسید؛ دعوتی به مکث در برابر جهان

نمایشگاه نقاشی «ناتانائیل» حاصل آثار علی ترقی‌جاه، عصر جمعه ۱۷ دی در گالری ویستا افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، «ناتانائیل» عنوان نمایشگاه انفرادی نقاشی‌های علی ترقی‌جاه است که عصر امروز جمعه ۱۷ دی در گالری ویستا آغاز به کار می‌کند و تا ۱۰ روز ادامه خواهد داشت.

در بیانیه این نمایشگاه نوشته شده است: «ناتانائیل نام مخاطبی است که آندره ژید در مائده‌های زمینی او را خطاب قرار می‌دهد، مخاطبی که باید جهان را از نو ببیند، پیش از آن‌که عادت، معنا و قواعد از پیش ساخته شده، امکان دیدن را از او بگیرد. این مجموعه از همین دعوت آغاز می‌شود؛ دعوت به دیدن دوباره.

در این آثار، جهان نه به صورت تصویری یکپارچه و قطعی، بلکه در لایه‌هایی از خاطره، نشانه، تصویر و کلمه شکل می‌گیرد. چیزی دیده می‌شود، چیزی محو می‌گردد و دوباره بر سطح باز می‌گردد. گویی هر تصویر ردپایی از جهانی است که پیش‌تر دیده شده، اما هنوز به تمامی شناخته نشده‌است.

آثار این مجموعه در فاصله دیدن و تجربه کردن شکل گرفته‌اند. آنها تلاشی برای ثبت جهان نیستند، بلکه می‌کوشند لحظه‌ای را آشکار کنند که در آن، جهان از امر آشنا فاصله می‌گیرد و به تجربه‌ای تازه بدل می‌شود. رنگ، فرم و فیگور در این تابلوها بیش از آن‌که حامل روایتی مشخص باشند، نشانه‌هایی از یک مواجهه‌اند؛ مواجهه‌ای میان انسان و جهانی که هنوز تماماً کشف نشده‌است.

ناتانائیل در نهایت دعوتی است به مکث در برابر جهان؛ به تجربه لحظه‌ای که هنوز نامی قطعی ندارد؛ دعوتی برای دیدن، خواستن، تجربه کردن و پذیرفتن اینکه زندگی شاید نه چیزی برای تفسیر کردن، بلکه چیزی برای زیستن باشد.

ناتانائیل، جهان هنوز تمام نشده است؛ آن را دوباره ببین ...»

کد مطلب 6972336
آزاده فضلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها