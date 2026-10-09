به گزارش خبرنگار مهر، محمود نوری شادکام صبح جمعه در آیین افتتاح پایگاه اورژانس پیش‌بیمارستانی امامشهر یزد، اظهار داشت: در بازه زمانی یک‌ساله اخیر، نزدیک به ۷۳ هزار مأموریت امدادی توسط ناوگان آمبولانس، اورژانس هوایی و موتورلانس استان انجام شده است.

وی افزود: جهت دستیابی به پوشش مطلوب جمعیتی و ارتقای کیفیت خدمات امدادی، احداث حداقل ۶ پایگاه جدید فوریت‌های پزشکی در سطح شهر یزد ضروری است که اولویت‌بندی استقرار آن‌ها در مناطقی نظیر امامشهر در دستور کار قرار دارد.

نوری شادکام با بیان اینکه کاهش زمان رسیدن به بالین بیمار اولویت اصلی این دانشگاه است، تصریح کرد: توزیع متوازن ظرفیت‌های امدادی در بافت شهری، عاملی کلیدی در کاهش زمان پاسخگویی به شهروندان و افزایش بهره‌وری عملیاتی است.

نیاز ۵۰ دستگاه آمبولانس استان به نوسازی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های لجستیکی ناوگان اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون حدود ۵۰ دستگاه آمبولانس با عمر بالای ۱۵ سال در استان وجود دارد که فرسوده بوده و نیازمند نوسازی و جایگزینی فوری هستند؛ در این مسیر، بهره‌گیری از اعتبارات تخصیصی و همراهی خیرین سلامت راهگشا خواهد بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با هدف ارتقای سرانه سلامت در یزد، برنامه‌ریزی برای تکمیل و بهره‌برداری از ۱۳ تا ۱۴ پروژه درمانی و بیمارستانی تا پایان سال جاری انجام شده است که همراه با نوسازی ناوگان اورژانس، ظرفیت خدمات‌رسانی درمانی استان را تقویت خواهد کرد.