صادق جوادی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی اظهار کرد: از امروز بعدازظهر تا اواخر هفته آینده، با عبور متناوب امواج ضعیف جوی، شاهد افزایش ابر و سرعت باد در سطح استان خواهیم بود.

وی با بیان اینکه در مناطق مستعد، وزش باد به‌نسبت شدید و احتمال خیزش گردوخاک یا ورود گردوغبار از مناطق مجاور پیش‌بینی می‌شود، افزود: از روز یکشنبه، دمای هوا در استان کاهش نسبی خواهد داشت.

جوادی همچنین به احتمال بارش پراکنده باران در برخی مناطق به‌ویژه ارتفاعات در روز سه‌شنبه اشاره کرد و از هم‌استانی‌ها خواست نسبت به تغییرات جوی هوشیار باشند.