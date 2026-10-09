استاندار بوشهر: اعتماد عمومی به پلیس پایه امنیت پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح جمعه در دیدار فرمانده انتظامی استان بوشهر، معاونان و جمعی از فرماندهان انتظامی و مرزبانی به مناسبت هفته فراجا، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای نیروی انتظامی، از تلاش‌های کارکنان این مجموعه در تأمین نظم و امنیت عمومی قدردانی کرد.

وی همچنین از خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان و بازنشستگان فراجا که سال‌ها برای برقراری امنیت و آرامش جامعه تلاش کرده‌اند، تجلیل کرد.

امنیت، زیربنای پیشرفت و توسعه

استاندار بوشهر با بیان اینکه امنیت پایدار زیربنای پیشرفت و توسعه است، اظهار کرد: تحقق اهداف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و عمرانی بدون برخورداری از امنیت و احساس آرامش در جامعه امکان‌پذیر نیست.

زارع افزود: مأموریت فراجا تنها به انجام وظایف انتظامی محدود نمی‌شود، بلکه با زندگی روزمره مردم، سرمایه اجتماعی، رونق اقتصادی و آینده توسعه استان ارتباط مستقیم دارد.

وی با اشاره به موقعیت راهبردی استان بوشهر، مرزهای دریایی، بنادر، صنایع انرژی و ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی و صنعتی، تصریح کرد: حفاظت از این ظرفیت‌ها، تأمین امنیت مردم و فعالان اقتصادی و صیانت از نظم عمومی، نیازمند حضور هوشمندانه، مقتدرانه و مردم‌محور پلیس است.

استاندار بوشهر همچنین بر تقویت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، انتظامی، امنیتی و قضایی برای تحکیم امنیت و افزایش رضایتمندی مردم تأکید کرد.

مردم‌داری و پاسخگویی؛ لازمه تقویت اعتماد به پلیس

زارع با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی در کنار اقتدار انتظامی گفت: مردم انتظار دارند پلیس در کنار اجرای قانون، با مردم‌داری، پاسخگویی و حفظ کرامت شهروندان، پناهگاه امن مردم و مظهر آرامش و عدالت باشد.

وی خاطرنشان کرد: هرچه اعتماد متقابل و ارتباط میان پلیس و مردم تقویت شود، زمینه مشارکت بیشتر شهروندان در تأمین و ارتقای امنیت اجتماعی فراهم خواهد شد.

استاندار بوشهر با قدردانی از اقدامات پیشگیرانه مجموعه انتظامی استان در مقابله با جرائم، شناسایی و کشف به‌موقع تخلفات و برخورد با مخلان نظم و امنیت، بر تداوم این تلاش‌ها تأکید کرد.

زارع همچنین خواستار پیگیری جدی‌تر رویکرد پیشگیری از جرم، هوشمندسازی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و ارتقای کیفیت خدمات انتظامی در استان بوشهر شد.