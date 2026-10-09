جذب بازماندگان از تحصیل هرمزگان با مشارکت جامعه محلی در حال انجام‌ است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر ضیایی پیش از ظهر جمعه در نشست شورای اجتماعی استان هرمزگان که با حضور معاون وزیر دادگستری برگزار شد، با اشاره به راهبردهای اصلی آموزش‌وپرورش اظهار کرد: توسعه عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت آموزش و کاهش آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان از مهم‌ترین محورهای فعالیت این مجموعه در استان است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه فضاهای آموزشی افزود: بیش از ۶۵۰ کلاس درس در مهرماه امسال به بهره‌برداری رسید که گام مهمی در توسعه زیرساخت‌های آموزشی و تحقق عدالت آموزشی در هرمزگان به شمار می‌رود.

جذب دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل با مشارکت جامعه محلی

مدیرکل آموزش‌وپرورش هرمزگان با اشاره به دستاوردهای استان در زمینه جذب کودکان بازمانده از تحصیل بیان کرد: با برنامه‌ریزی و پیگیری‌های انجام‌شده و مشارکت جامعه محلی، اقدامات مؤثری برای بازگرداندن این کودکان به چرخه آموزش صورت گرفته است.

ضیایی ادامه داد: در سال گذشته، کمیته جذب دانش‌آموزان با ریاست استاندار هرمزگان و با برگزاری جلسات متعدد در سطح استان، فرمانداری‌ها و دهیاری‌ها فعالیت کرد که نتیجه آن، جذب دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل و افزایش مشارکت خانواده‌ها و جوامع محلی در این زمینه بود.

وی با اشاره به قدردانی وزیر آموزش‌وپرورش و وزیر کشور از عملکرد استان در این حوزه گفت: این موضوع نشان‌دهنده اهمیت اقدامات انجام‌شده و عزم جدی مجموعه مدیریتی استان برای تحقق عدالت آموزشی است.

وی افزود: در هفته گذشته نیز اطلاعات مربوط به کودکانی که در پایه اول ابتدایی ثبت‌نام نکرده‌اند، از سوی مراجع مربوط در اختیار استان قرار گرفت و جلسات شناسایی و پیگیری وضعیت این کودکان با همکاری دهیاری‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط در حال برگزاری است تا زمینه ثبت‌نام و حضور آنان در مدارس فراهم شود.

هرمزگان رتبه نخست کشور در رشد معدل امتحانات نهایی

مدیرکل آموزش‌وپرورش هرمزگان در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ارتقای کیفیت آموزشی اظهار کرد: برگزاری کلاس‌های تقویتی و جبرانی در دوره متوسطه دوم و حمایت‌های شورای آموزش‌وپرورش استان، زمینه‌ساز بهبود عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان شده است.

ضیایی افزود: هرمزگان در سال جاری از نظر رشد معدل امتحانات نهایی رتبه نخست کشور را کسب کرده و معدل نهایی استان یک‌ممیز ۴۵ صدم افزایش یافته است؛ دستاوردی که نتیجه تلاش مجموعه آموزش‌وپرورش، حمایت‌های استانی و برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت آموزش است.

غربالگری ۹۰ درصد دانش‌آموزان هرمزگان برای شناسایی آسیب‌های اجتماعی

وی با تشریح اقدامات آموزش‌وپرورش در حوزه پیشگیری و کنترل آسیب‌های اجتماعی گفت: از مجموع حدود ۴۴۰ هزار دانش‌آموز استان در سال گذشته، نزدیک به ۳۹۸ هزار نفر، معادل حدود ۹۰ درصد دانش‌آموزان، تحت آزمون‌های غربالگری قرار گرفتند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش هرمزگان ادامه داد: در مرحله نخست، حدود ۵۷۰ دانش‌آموز نیازمند دریافت خدمات مشاوره‌ای و بررسی‌های تخصصی در سطح مدرسه شناسایی شدند. همچنین برای بیش از پنج هزار و ۴۰۰ دانش‌آموز، دریافت خدمات مشاوره‌ای و پیگیری از طریق مراکز مشاوره ضروری تشخیص داده شد.

ضیایی اضافه کرد: حدود ۵۱۲ دانش‌آموز نیز در سطح قرمز و در گروه‌های دارای اولویت ویژه قرار گرفتند که برای دریافت خدمات تخصصی به مراکز مرتبط، از جمله مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی، معرفی شدند.

وی با تأکید بر اهمیت همکاری بین دستگاهی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان خاطرنشان کرد: تعامل و همکاری مجموعه قضایی استان با آموزش‌وپرورش در سطح مطلوبی قرار دارد و تداوم این همکاری‌ها می‌تواند در شناسایی و جذب کودکان بازمانده از تحصیل، کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیگیری مسائل مرتبط با دانش‌آموزان نقش مؤثری داشته باشد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش هرمزگان در پایان بر ضرورت تداوم همکاری دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نهادهای محلی برای شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل، تسهیل بازگشت آنان به مدارس و حمایت از دانش‌آموزان در معرض آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.