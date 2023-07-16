هویت ایران اسلامی مبتنی بر مکتب غدیر و اسلام ناب محمدی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید محمد قائم مقامی ظهر یکشنبه در آئین اختتامیه نخستین جشنواره ملی فرهنگی و هنری هویت استان مرکزی گفت: در بحث هویت آنچه سریعاً به ذهن میآید این است که عامل هویت بخش چیست و هویت از کجا نشأت میگیرد. هر چند در عالم ظاهر عناوین مختلفی ذکر میشود اما از منظر حکمت هویت فقط یک منشأ دارد و آن دین است، البته دین حق که تنزیل و تأویل آن از خدا باشد.
وی افزود: یکی از شاخصههای اصلی غدیر این است که دین را چه در مقام تنزیل و چه در مقام فهم، تفسیر و اجرا از خدا میداند و اینجاست که مسیر مکتب غدیر عوض میشود. چنین دینی منشأ پدیدههای مثبت خواهد شد و اندیشه، سیاست حق، اخلاق و هنر از این دین ناشی میشود.
قائم مقامی اظهار کرد: هر جا فرد، جامعه یا نظامی به دین نزدیک میشود هویت پیدا میکند، ایران در طول تاریخ خود هویت درخشانی دارد. هر چه به اسلام نزدیکتر باشیم هویت دارتر هستیم چرا که اساساً هویت از خداست.
این استاد حوزه و دانشگاه گفت: اسلام اهل بیت (ع) و غدیر، اسلام حقیقی است که ایران خود را وابسته به این اسلام میداند و خود را در خدمت آن قرار داد.
قائم مقامی یاد آور شد: استعدادیهای بینظیر ایران در ارتباط با اسلام شکفته شد اما در دوره مدرن و بعد از جنگ جهانی بنای غرب بر این بود که ریشه اسلام را بزند و در این مرحله حساس انقلابی به برکت وجود امام خمینی (ره) رقم میخورد.
وی ادامه داد: رضاخان ایران را در مقابل اسلام میدید اما ایرانیها در خدمت اسلام امام، رهبری و شهید سلیمانیها هستند.
قائم مقامی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت توجه به هنر برای انتقال مفاهیم دین اشاره کرد و افزود: هنر قبل از انقلاب، هنر بیمحتوا و دعوت به تماشای نفس بود اما انقلاب اسلامی هنر را به مسیر درست آن برگرداند که همان نمایش از طریق دین است و بدون تردید در آینده جهان همه هنرها در خدمت حقیقت طربناک دین خواهند بود.
نظر شما