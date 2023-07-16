۲۴۰ واحد تولیدی در آذربایجان غربی احیا شده است ‌

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق معتمدیان ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از واحدهای تولیدی در قالب یکشنبه‌های حمایت از تولید در گفتگو با خبرنگاران افزود: این امر در کنار کاهش نرخ بیکاری در پنج فصل متوالی در استان، نشان دهنده اثرگذاری بسیار خوب و مطلوب اقدامات اقتصادی صورت گرفته به ویژه در راستای رفع موانع تولید و سرمایه گذاری است.

وی با بیان اینکه ۷۷ هفته متوالی، طرح یکشنبه‌های تولید در آذربایجان غربی اجرایی شده است، اضافه کرد: در این طرح، با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و نهادهای خدمات رسان، مشکلات واحدهای تولیدی بررسی و در همان جا برای حل آنها تصمیم گیری می‌شود.

استاندار آذربایجان غربی با قدردانی از همراهی بخش دولتی و خصوصی در راستای بهبود شاخص‌های سرمایه گذاری، اشتغال و اقتصادی استان ادامه داد: در سال گذشته ۱۰۹ درصد تحقق در برنامه‌های اشتغالی استان داشتیم و در سه ماهه اول امسال هم شاهد کاهش نرخ تورم و افزایش اشتغال در استان بودیم.

معتمدیان اظهار کرد: در هفته‌های اول طرح یکشنبه‌های تولید، شاهد نارضایتی زیادی در بین تولیدکنندگان استان بودیم ولی با حمایت عملی از تولید که جز سیاست‌های دولت سیزدهم بود و در استان اجرایی شد، روند خوبی را در بازدیدها شاهد هستیم.

وی گفت: بهبود ۱۱ پله‌ای جایگاه آذربایجان غربی در حوزه اشتغال در بین استان‌های کشور نیز از جمله موفقیت‌های استان در این بخش به شمار می‌رود.

۴۱ درصد درآمد مالیاتی آذربایجان غربی از محل جلوگیری از فرار مالیاتی بود

وی با اشاره به اینکه روند بسیار خوبی را در جلوگیری از فرار مالیاتی در استان داریم، افزود: با همکاری دستگاه‌های نظارتی و اداره کل اطلاعات، ۴۱ درصد از منابع درآمدی مالیاتی استان در سال جاری از محل جلوگیری از فرار مالیاتی تأمین شده است.

استاندار آذربایجان غربی تاکید کرد: همکاری و تعامل با بخش تولید هم در دستور کار مدیران حوزه مالیاتی بوده و سعی می‌شود با انعطاف و مدارا با بخش تولید تعامل لازم صورت گیرد.

استاندار آذربایجان غربی در این هفته از یکشنبه‌های تولید، از سه واحد تولیدی صنعتی حیات، زرین برگ و والا پروفیل ایرانیان بازدید کرد و در جریان مشکلات این واحدها قرار گرفت.