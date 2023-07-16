به گزارش خبرنگار مهر، علی موحدی ظهر یکشنبه در نشست خانواده معظم شهید علی‌وردی با دانش‌آموزان دختر تراز انقلاب اسلامی اظهار داشت: جهاد تبیین به عنوان یکی از فرامین راهبردی مقام معظم رهبری ضروری است.

وی اضافه کرد: جهاد تبیین سبب شد تا جامعه با شناخت دقیق از نحوه شهادت مظلومانه و جانسوز آرمان علی‌وردی، این طلبه بسیجی و شهید مدافع امنیت به عنوان قهرمان ملی شناخته شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر خاطرنشان کرد: نحوه شهادت علی‌وردی توسط اغتشاشگران سبب شد تا نام این شهید بلند مرتبه، سراسر ایران را عطرآگین کند که این مهم، دلیلی بر اثبات آیه قرآنی و زنده بودن شهید است.

وی تاکید کرد: امروز همه مردم ایران پدر، مادر، برادر و خواهر شهید علی‌وردی هستند و همواره در کنار خانواده معزز این شهید قرار دارند.

موحدی ادامه داد: دانش‌آموزان تراز انقلاب اسلامی، طلایه‌داران حجاب و عفاف هستند که چادر فاطمی را به عنوان حجاب برتر برگزیده‌اند.

وی بیان کرد: در اغتشاشات سال گذشته، دشمن با جنگ ترکیبی و شناختی به دنبال تبدیل ضد ارزش به ارزش و برعکس بود که با هدایت‌های عالمانه امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و به برکت خون مطهر شهدا، در رسیدن به هدف پلید خود ناکام ماند.

موحدی تصریح کرد: ستاد فرماندهی و راهبری نظام تعلیم و تربیت استان بوشهر، خود را موظف به اجرای برنامه‌ها با هدف استمرار راه و پیام شهدا می‌داند.