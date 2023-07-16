آغاز فصل جدیدی از ساماندهی منطقه گردشگری آبشار «وارک»

به گزارش خبرنگار مهر، عطا حسن‌پور امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای توسعه گردشگری در لرستان، فصل جدیدی از سامان‌دهی آبشار زیبا و گردشگرپذیر «وارک» در شهرستان خرم‌آباد آغاز شده است.

وی اظهار کرد: آبشار «وارک» یکی از آبشارهای دیدنی لرستان است که عملیات بهسازی بخشی از مسیر این آبشار، به‌زودی انجام می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان با بیان اینکه برای بهسازی بخشی از مسیر این آبشار دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار هزینه می‌شود، افزود: آبشار «وارک» از آبشارهای زیبا و خاص لرستان است که ارتفاع آبشار اصلی آن به ۵۷ متر و عرض آن نیز به حدود ۵۰ متر می‌رسد.

حسن‌پور، بیان کرد: آبشار «وارک» که در روستایی به همین نام و در ۶۵ کیلومتری جنوب شرق شهرستان خرم‌آباد در بخش پاپی واقع شده به شماره ۳۳۰ در فهرست میراث طبیعی کشور به ثبت رسیده است.