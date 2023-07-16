به گزارش خبرگزاری مهر، علی سلاجقه در دیدار با معاون و مدیران آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست که در محل این معاونت انجام شد، اظهار کرد: معاونت آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست با ایده، فکر و اندیشه سر و کار دارد و اگر در این معاونت، ایده پردازی به نحو مطلوب صورت گیرد، مأموریت سایر معاونتها را ترسیم خواهد کرد.
وی با بیان اینکه آموزش، زیربنای فعالیتهای سازمان حفاظت محیط زیست است، بر لزوم ارائه آموزشهای محیط زیستی به مسؤولان و مدیران کشور تاکید کرد.
معاون رئیس جمهور با اشاره به لزوم انسجام درون سازی و هم افزایی معاونتها و بخشهای مختلف سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت آموزش را محور این هم افزایی عنوان کرد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: هر برنامه آموزشی و پژوهشی که در سازمان اتفاق میافتد میبایست با هماهنگی و همکاری معاونت آموزش طراحی و اجرا شود.
سلاجقه همچنین از صندوق ملی محیط زیست خواست به مباحث آموزش و مشارکتهای مردمی ورود جدی داشته باشد.
وی با اشاره به راه اندازی ۲۰۶۰ خانه محیط زیست در سراسر کشور، تصریح کرد: باید محتوای ارائه شده در خانههای محیط زیست به خوبی طراحی و ترسیم شود تا بتوان از ظرفیتهای مردمی برای ارتقای جایگاه محیط زیست بهره گرفت.
معاون رئیس جمهور، معاونت آموزش را متولی تولید و تهیه محتوای محیط زیستی برای ارائه به سایر دستگاهها و سازمانها دانست و بر لزوم توجه به بحث مسؤولیت اجتماعی صنایع و شرکتها در حوزه حفاظت از محیط زیست تاکید کرد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه گفت: از معاونت آموزش و مشارکتهای مردمی انتظار داریم در زمینه تولید فیلم، سریال، انیمیشین، موسیقی و… با مضامین محیط زیستی و با همکاری سایر معاونتهای سازمان تلاش کند.
گفتنی است در این دیدار، معاون و مدیران آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست گزارشی از عملکرد ۲ ساله این معاونت در دولت مردمی و انقلابی و برنامههای آتی خود را ارائه کردند.
در پایان این جلسه، با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون آموزش و مشارکتهای مردمی این سازمان از تندیس و پوستر سیزدهمین جایزه ملی محیط زیست رونمایی به عمل آمد.
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